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Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por la Liga Femenina 2026: ¿a qué hora empieza el partido?

¡Duelo de invictas! Sigue las transmisión del Universitario vs Sporting Cristal desde el Monumental de Ate por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

La última vez que Universitario y Cristal se enfrentaron fue en las semifinales de la temporada pasada. Foto: composición LR/Universitario/Sporting Cristal
La última vez que Universitario y Cristal se enfrentaron fue en las semifinales de la temporada pasada. Foto: composición LR/Universitario/Sporting Cristal
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VER Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY | El clásico de la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tendrá lugar en el Monumental de Ate a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de Juntos TV y en canal de YouTube Bicolor+; asimismo, podrás seguir este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga Femenina

08:46
25/4/2026

¡Clásico en la Liga Femenina!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

Las Leonas y las rimenses afrontan un duelo clave en el certamen, pues ambas escuadras se encuentran invictas y buscan quedarse con la punta de la tabla de posiciones.

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¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026?

El partido Universitario vs Sporting Cristal empezará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026?

El duelo U - Cristal será transmitido por Juntos TV (canales 29/729 de Movistar TV y 24/535 de Claro TV). Asimismo, podrás seguirlo en internet a través de Bicolor+ en YouTube.

¿Dónde se jugará Universitario vs Sporting Cristal?

Universitario recibirá a Sporting Cristal en el Monumental de Ate, recinto que tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores en sus tribunas.

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Últimos partidos de Universitario vs Sporting Cristal femenino

Las dirigidas por Carlos Veliz no perdieron ninguno de los últimos cinco partidos que les tocó jugar contra Sporting Cristal.

  • Universitario 6-0 Sporting Cristal | 02.11.25
  • Sporting Cristal 0-0 Universitario | 19.10.25
  • Universitario 2-0 Sporting Cristal | 21.09.25
  • Sporting Cristal 1-1 Universitario | 21.09.25
  • Universitario 0-0 Sporting Cristal | 03.08.24.
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