Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Liga Femenina 2026
¡Van por la remontada! Las Leonas reciben a su clásico rival en el Monumental por la segunda semifinal del Torneo Apertura Femenino. Sigue la transmisión del Universitario vs Alianza Lima.
- Así van los cruces de octavos de final del Mundial 2026: enfrentamientos confirmados y últimos clasificados
- Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El clásico se encuentra pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo del canal de YouTube Bicolor+; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
A pesar de caer en la ida por 1-0, las Leonas mantienen la expectativa de remontar la serie frente a las vigentes bicampeonas. El vencedor de esta serie disputará el título contra el ganador de Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal.
PUEDES VER: Australia aplicó 'estrategia Redmayne' como ante Perú: cambió de arquero en penales, pero igual fue eliminado del Mundial 2026
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?
El clásico femenino Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.
- México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 6.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.
¿En qué canal ver la semifinal Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?
El duelo entre la U y las victorianas será transmitido por el canal de YouTube Bicolor+ y Juntos TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.
¿Dónde se jugará la segunda semifinal entre Universitario vs Alianza Lima?
Universitario de Deportes confirmó que recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate por la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026.
PUEDES VER: Koundé le responde a Lamine Yamal, su compañero en Barcelona, tras minimizar a Francia en el Mundial 2026: “Guardo esa frase en mi cabeza”
Últimos partidos de Universitario vs Alianza Lima femenino
Así quedaron los cinco últimos cruces entre merengues y blanquiazules por la Liga Femenina del fútbol peruano.
- Alianza Lima 1-0 Universitario | 26.06.26
- Alianza Lima 1-2 Universitario | 17.05.26
- Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25
- Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25
- Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25
Entradas para Universitario vs Alianza Lima femenino
Las entradas para el clásico femenino Universitario vs Alianza Lima se pueden adquirir en la plataforma Ticketmaster Perú.
- Oriente: S/12,00
- Occidente central: S/30,00
- Occidente lateral: S/30,00
- Experiencia Leonas: S/100,00
- Promo Familia Crema (4 entradas para Oriente): S/35,00.