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Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Liga Femenina 2026

¡Van por la remontada! Las Leonas reciben a su clásico rival en el Monumental por la segunda semifinal del Torneo Apertura Femenino. Sigue la transmisión del Universitario vs Alianza Lima.

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán por tercera ocasión en la Liga Femenina 2026. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima
Universitario y Alianza Lima se enfrentarán por tercera ocasión en la Liga Femenina 2026. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima
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Universitario vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El clásico se encuentra pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo del canal de YouTube Bicolor+; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

A pesar de caer en la ida por 1-0, las Leonas mantienen la expectativa de remontar la serie frente a las vigentes bicampeonas. El vencedor de esta serie disputará el título contra el ganador de Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal.

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¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El clásico femenino Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver la semifinal Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre la U y las victorianas será transmitido por el canal de YouTube Bicolor+ y Juntos TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará la segunda semifinal entre Universitario vs Alianza Lima?

Universitario de Deportes confirmó que recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate por la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026.

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Últimos partidos de Universitario vs Alianza Lima femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre merengues y blanquiazules por la Liga Femenina del fútbol peruano.

  • Alianza Lima 1-0 Universitario | 26.06.26
  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 17.05.26
  • Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Entradas para Universitario vs Alianza Lima femenino

Las entradas para el clásico femenino Universitario vs Alianza Lima se pueden adquirir en la plataforma Ticketmaster Perú.

  • Oriente: S/12,00
  • Occidente central: S/30,00
  • Occidente lateral: S/30,00
  • Experiencia Leonas: S/100,00
  • Promo Familia Crema (4 entradas para Oriente): S/35,00.


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