Talía Azcárate se convirtió en la primer mujer peruana que comentó un partido mundialista. Foto: captura de +QTV

Otro episodio de violencia vuelve a registrarse en el fútbol peruano. La periodista Talía Azcárate denunció públicamente que recibió amenazas de muerte por parte de un grupo de pseudohinchas en redes sociales.

La reconocida comunicadora señaló que ya se encuentra en contacto con las autoridades para realizar la denuncia correspondiente; asimismo, indicó que estas acciones no guardan ninguna relación con la pasión por el deporte.

Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra

Durante la reciente edición del programa L1 Radio, Talía Azcárate —primera mujer peruana que comentó un partido mundialista— remarcó que estos episodios de violencia son reiterados.

“Hoy por la tarde (10 de marzo) me llegó un video, un space de unos seudohinchas, donde se me insultaba y amenazaba de muerte. Me he puesto en comunicación con el Ministerio de la Mujer para hacer la denuncia. Una cosa es que la gente piense distinto a ti en conceptos futbolísticos, pero otra cosa es cruzar la línea. Esto no es nuevo, pasa todos los fines de semana, el tema es que no podemos permitir que siga escalando y hay que poner un freno”, explicó.

“Amenazar, insultar o llamar a la violencia contra una mujer (u hombre) por opinar de fútbol no es pasión, es delito. Denuncio públicamente estos ataques contra mi persona que vienen dándose de manera reiterada por estos ‘hinchas’”, agregó con un mensaje en sus redes sociales.

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Talía Azcárate

Ante lo acontecido, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado en el que rechaza las agresiones que sufrió la periodista.

“El MIMP rechaza las agresiones y actos de hostigamiento contra la periodista deportiva Talía Azcarate por parte de supuestos hinchas. Ninguna mujer debe ser atacada o intimidada por ejercer su trabajo en espacios públicos o en el ámbito deportivo. Desde el MIMP estamos convencidos de que el deporte debe ser un espacio de respeto y convivencia, libre de violencia y discriminación”, se lee en su cuenta de Twitter.