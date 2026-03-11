HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Fútbol Peruano

Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra por opinar de fútbol: "No es pasión, es delito"

La comunicadora indicó que estas actos de violencia se viene repitiendo todas las semanas. El Ministerio de la Mujer se pronunció ante la denuncia de la periodista.

Talía Azcárate se convirtió en la primer mujer peruana que comentó un partido mundialista. Foto: captura de +QTV
Talía Azcárate se convirtió en la primer mujer peruana que comentó un partido mundialista. Foto: captura de +QTV

Otro episodio de violencia vuelve a registrarse en el fútbol peruano. La periodista Talía Azcárate denunció públicamente que recibió amenazas de muerte por parte de un grupo de pseudohinchas en redes sociales.

La reconocida comunicadora señaló que ya se encuentra en contacto con las autoridades para realizar la denuncia correspondiente; asimismo, indicó que estas acciones no guardan ninguna relación con la pasión por el deporte.

PUEDES VER: Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

lr.pe

Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra

Durante la reciente edición del programa L1 Radio, Talía Azcárate primera mujer peruana que comentó un partido mundialista remarcó que estos episodios de violencia son reiterados.

“Hoy por la tarde (10 de marzo) me llegó un video, un space de unos seudohinchas, donde se me insultaba y amenazaba de muerte. Me he puesto en comunicación con el Ministerio de la Mujer para hacer la denuncia. Una cosa es que la gente piense distinto a ti en conceptos futbolísticos, pero otra cosa es cruzar la línea. Esto no es nuevo, pasa todos los fines de semana, el tema es que no podemos permitir que siga escalando y hay que poner un freno”, explicó.

“Amenazar, insultar o llamar a la violencia contra una mujer (u hombre) por opinar de fútbol no es pasión, es delito. Denuncio públicamente estos ataques contra mi persona que vienen dándose de manera reiterada por estos ‘hinchas’”, agregó con un mensaje en sus redes sociales.

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

lr.pe

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Talía Azcárate

Ante lo acontecido, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado en el que rechaza las agresiones que sufrió la periodista.

“El MIMP rechaza las agresiones y actos de hostigamiento contra la periodista deportiva Talía Azcarate por parte de supuestos hinchas. Ninguna mujer debe ser atacada o intimidada por ejercer su trabajo en espacios públicos o en el ámbito deportivo. Desde el MIMP estamos convencidos de que el deporte debe ser un espacio de respeto y convivencia, libre de violencia y discriminación”, se lee en su cuenta de Twitter.

Notas relacionadas
Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

LEER MÁS
Jugadoras de la selección de Irán abandonan el equipo y reciben asilo en Australia: "Están a salvo aquí"

Jugadoras de la selección de Irán abandonan el equipo y reciben asilo en Australia: "Están a salvo aquí"

LEER MÁS
Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra por opinar de fútbol: "No es pasión, es delito"

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Fútbol Peruano

Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

Jairo Vélez y su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana: "Lo más grande que puede encontrar un jugador"

Bryan Reyna regresa a Perú: extremo reforzará a Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Raqueteros al acecho: El 82.34% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025