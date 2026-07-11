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La reciente clasificación de Argentina a 4tos de final del Mundial 2026 generó varias reacciones. Luego del agónico triunfo ante Egipto, que estuvo marcado por el polémico arbitraje, desde diversos sectores señalaron que existe un favoritismo para la vigente campeona.

En la previa del partido contra Suiza, el entrenador Lionel Scaloni se pronunció sobre este tema y consideró que estas críticas vienen desde hace tiempo.

Lionel Scaloni responde a acusaciones contra Argentina

“No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar (al plantel) que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones. A lo mejor con nosotros hay más gente que quiere que no ganemos, también porque ganamos la última. Eso lo utilizamos de algún modo con los jugadores para que se rebelen”, sostuvo en conferencia de prensa.

El estratega afirmó que con la presencia del VAR es muy complicado que se beneficie a la selección argentina o a cualquier otro equipo en la competición.

“Pero con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan”, agregó el DT de 48 años.

¿A qué hora juega Argentina vs Suiza?

Argentina vs Suiza juegan HOY a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina). El ganador de esta serie enfrentará al vencedor de Noruega - Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

¿Qué canal transmite el Argentina vs Suiza en Perú?

Los hinchas peruanos podrán seguir el partido de Lionel Messi y compañía a través de la señal de América TV (canal 4), que transmitirá el cotejo de manera gratuita en señal abierta.