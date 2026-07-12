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Emelec vs Barcelona SC EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido de la LigaPro Ecuador 2026

Barcelona SC y Emelec se enfrentarán en el clásico del Astillero, correspondiente a la fecha 18 de la LigaPro de Ecuador. Sigue el minuto a minuto de este gran encuentro.

Barcelona SC y Emelec se enfrentarán este domingo en el clásico del Astillero, un duelo crucial por la fecha 18 de la LigaPro de Ecuador a las 6:10 p. m.
Barcelona SC y Emelec se enfrentarán este domingo en el clásico del Astillero, un duelo crucial por la fecha 18 de la LigaPro de Ecuador a las 6:10 p. m. | Foto: LigaPro
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Barcelona SC y Emelec volverán a protagonizar una nueva edición del clásico del Astillero hoy domingo por la fecha 18 de la LigaPro de Ecuador. El compromiso se disputará desde las 6:10 p. m. (hora local) y enfrenta a dos históricos del fútbol ecuatoriano que necesitan sumar para cumplir sus objetivos en el campeonato.

Emelec afronta este duelo tras empatar 1-1 con Delfín y llega con un rendimiento irregular en sus últimas cuatro presentaciones, en las que consiguió dos triunfos y dos igualdades. Barcelona SC, en cambio, llega motivado luego de vencer 2-0 a Deportivo Cuenca y buscará extender su buen momento para quedarse con una nueva edición del clásico.

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¿A qué hora juegan Emelec vs Barcelona SC?

El partido entre Emelec y Barcelona SC se jugará este domingo 12 de julio a las 6.10 p. m. (hora peruana) en el estadio George Capwell, por la fecha 18 de la LigaPro 2026.

  • Ecuador, Colombia: 6.10 p. m.
  • México: 5.10 p. m.
  • Chile: 7.10 p. m.
  • Argentina y Brasil: 8.10 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 7.10 p. m.

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¿Dónde ver Emelec vs Barcelona SC?

El clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC será transmitido EN VIVO por Zapping Sports para Ecuador. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto, estadísticas e incidencias del encuentro a través de plataformas deportivas y medios digitales con cobertura en tiempo real.

¿Cómo llegan Emelec vs. Barcelona SC al clásico?

Emelec llega al clásico del Astillero tras empatar 1-1 con Delfín en la jornada anterior de la LigaPro. El conjunto eléctrico mantiene un rendimiento irregular en sus últimos cuatro partidos, con dos victorias y dos empates, aunque buscará hacerse fuerte como local para volver a celebrar ante su máximo rival.

Barcelona SC, por su parte, afronta este compromiso con mayor confianza luego de vencer 2-0 a Deportivo Cuenca. El cuadro torero registra dos triunfos y dos derrotas en sus cuatro presentaciones más recientes, resultados que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos del campeonato ecuatoriano.

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