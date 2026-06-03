Ni Messi ni Cristiano: el único futbolista que ganó Mundial, Champions, Libertadores y Balón de Oro

Conoce quién es el único futbolista que ha ganado los seis trofeos más importantes en la historia del fútbol. Foto: composición La República/TyC Deportes/@CopaAmerica/captura Twitter/Marca/DAZN/Copa Libertadores/Diario As | Foto: composición La República/TyC Deportes/@CopaAmerica/captura Twitter/Marca/DAZN/Copa Libertadores/Diario As

Conoce quién es el único futbolista que ha ganado los seis trofeos más importantes en la historia del fútbol. Foto: composición La República/TyC Deportes/@CopaAmerica/captura Twitter/Marca/DAZN/Copa Libertadores/Diario As | Foto: composición La República/TyC Deportes/@CopaAmerica/captura Twitter/Marca/DAZN/Copa Libertadores/Diario As

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En la historia del fútbol, muchos han sido los jugadores que se terminaron convirtiendo en leyenda. Aunque Diego Armando Maradona, Pelé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, entre otros, destacan en la lista de los ‘cracks’, solo uno logró conseguir los seis trofeos más prestigiosos e importantes de este deporte. En este sentido, conoce qué jugador de fútbol ha logrado ganar la Copa del Mundo, la Copa América, Copa Confederaciones, la Champions League, Copa Libertadores de América y el Balón de Oro.

¿Quién es el único futbolista que ha logrado ganar los 6 trofeos más importantes del fútbol?

Aunque muchos futbolistas se convirtieron en grandes leyendas del fútbol, solo Ronaldinho Gaúcho puede presumir el título de ser considerado el único jugador que ha conseguido los seis trofeos más importantes en la historia de este deporte.

El primer trofeo que sumó el brasileño a esta particular se dio en 1999, cuando salió campeón con la selección de Brasil en la Copa América. Tres años más tarde, en 2002, Ronaldinho ganó la Copa Mundial de Fútbol.

Foto: composición LR/FIFA/Difusión

En 2005, el exfutbolista obtuvo su tercer trofeo al coronarse campeón en la Copa FIFA Confederaciones. Además, el ‘Brujo de Porto Alegre’ se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo con nueve goles, título que comparte con el exjugador mexicano Cuauhtémoc Blanco.

En el 2006, con el equipo del Barcelona, ‘Dinho’ salió campeón de la Champions League siendo la máxima estrella y revalidó el porqué había ganado el Balón de Oro del año anterior. El último trofeo de la lista lo conseguiría ocho años más tarde, en 2013, cuando alzó la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro.

¿Qué título le faltó a Ronaldinho?

A pesar de haber ganado los seis títulos más importantes del fútbol, Ronaldinho tuvo pendiente dos premios a lo largo de su trayectoria: el primero el Mundial de Clubes (de los premios FIFA) y el segundo la medalla de oro olímpica.

¿Cuándo se retiró Ronaldinho?

Ronaldinho jugó por última vez como profesional en Fluminense, donde firmó contrato hasta el 2016. No obstante, se desvinculó del club en septiembre de 2015. Luego de más de dos años sin actividad, anunció su retiro oficial el 16 de enero de 2018.

Ronaldinho fue campeón del mundo con Brasil en el 2022. Foto: AFP

¿Cuántos años tiene Ronaldinho?

Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho Gaúcho o simplemente Ronaldinho, nació el 21 de marzo de 1980, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

Ronaldinho jugó por varios años en el Barcelona. Foto: AFP

¿En qué equipos jugó Ronaldinho?

Gremio

PSG

Barcelona

AC Milan

Flamengo

Atlético Mineiro

Querétaro

Fluminense.

¿Qué dijo Ronaldinho de Messi?

El astro del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho felicitó a Lionel Messi por su primer título con la selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y reconoció su gran talento para el deporte rey: “Messi podría jugar hasta los 50 años por su calidad única”.

Ronaldinho y Messi jugaron juntos en Barcelona y ganaron la Champions League en el 2006. Foto: AFP

¿Cuántos partidos jugó Ronaldinho con Brasil?

Ronaldinho jugó un total de 102 partidos con la selección absoluta de Brasil, en los cuales marcó 35 goles. Es el décimo jugador que más veces vistió la camiseta de la ‘Scratch’.

¿Qué fue de Ania Gadea, la ‘conejita’ peruana de Playboy que tuvo una cita con Ronaldinho?

En noviembre del 2016, la modelo peruana Ania Gadea hizo estallar las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve cenando muy contenta con Ronaldinho, astro del fútbol brasileño.

“Sí, tuvimos una cena. No quiero hablar de eso ja, ja, ja. Es una persona amable, humilde. Quizá no es como lo pintan. Él es muy tranquilo, pero no deseo hablar más de él”, expresó.

Ania Gadea tuvo una cita con el exintegrante del Barcelona. Foto: composición LR/ Instagram @Ania Gadea

A pesar de estas declaraciones, la modelo le dedicó a Ronaldinho una foto en su propia cuenta de Instagram. “Te dedico esta foto @ronaldinhooficial, escribió. La imagen consiguió miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de los más de 190.000 seguidores que acumula en la famosa red social.

¿Qué fue de Renzo ‘Patadita’ Motta, el peruano que ‘superó’ a Neymar en el dominio de balón?

Renzo Motta comenzó a hacer malabares con el balón en 1988. Por aquellos años, él estudiaba en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Juan XXIII de Ica para ser docente de Educación Física. “Lo descubrí en el instituto Juan XXIII (...) Hacía prácticas (de la carrera) en colegios de Ica y para llamar la atención de los alumnos y se concentrarán en lo que yo les dictaba, comencé a dominar la pelota”, declaró al programa Reporte Semanal en 2007.

Comenzó a aparecer en diferentes programas locales y de nivel nacional. También tuvo la oportunidad de conocer a Ronaldo Nazário, Ronaldinho, así como otros jugadores de la selección peruana.

¿Qué tiene que ver Ronaldinho con el crecimiento de YouTube?

Desde que YouTube vio la luz, en 2005, no paró de crecer. Tras enterarse de su existencia, varias personas comenzaron a subir videos en la plataforma y a compartir los enlaces en distintos blogs de MySpace. Ante la gran acogida, Nike decidió no perder tiempo y lanzó un spot publicitario en esta red, el cual protagonizó Ronaldinho. A partir de entonces, otras grandes compañías se interesaron en el sitio.

¿Qué opina Ronaldinho sobre Messi?

En diálogo con Sites de Apostas, el campeón del Mundo en 2002 destacó a Lionel Messi: “Es el mejor jugador del Mundo desde hace muchos años y, a pesar de su edad, no me sorprende su victoria con Argentina en el Mundial. En casi todos los partidos fue decisivo y aún hoy puede marcar la diferencia en cualquier momento e incluso convertir”.