España - Bélgica: día, hora y canal de TV para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026
Tras derrotar a la selección norteamericana, Bélgica se enfrentará a España con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
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España y Bélgica protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos del Mundial 2026. La selección española llega a esta instancia tras imponerse por 1-0 a Portugal, en un partido que marcó la eliminación de Cristiano Ronaldo y aseguró el boleto de la Roja entre los ocho mejores del torneo.
Por su parte, Bélgica clasificó luego de dejar en el camino a Estados Unidos, en una de las sorpresas de los octavos. Ahora, el conjunto de los Diablos Rojos buscará dar otro golpe en el Mundial 2026 cuando enfrente a España, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.
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¿Cuándo juega España vs. Bélgica?
El partido entre España y Bélgica tendrá lugar el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium, en la ciudad de Los Ángeles.
¿A qué hora juega España vs. Bélgica?
Este duelo, por los cuartos del Mundial 2026, arrancará a las 2.00 p. m. (hora peruana).
- México: 1.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina: 4.00 p. m.
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¿En qué canal ver España vs. Bélgica?
El partido entre España y Bélgica se podrá seguir a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.