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Campeones del Mundial de fútbol desde 1930 hasta 2022: lista completa de ganadores por año

Argentina es el último campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que te recordamos los equipos que han logrado este título desde el Brasil de Pelé hasta la Albiceleste de Messi.

Estas son las selecciones que han levantado, al menos una vez, una Copa Mundial de Fútbol. Foto: composición La República/AFP/Goal
Estas son las selecciones que han levantado, al menos una vez, una Copa Mundial de Fútbol. Foto: composición La República/AFP/Goal
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Cabe resaltar que la Copa Mundial de Fútbol se disputa una vez cada cuatro años. La ultima edición fue en Qatar y donde salió como campeón del mundo la selección de Argentina de Lionel Messi.

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Brasil, el máximo campeón del mundo

Con cinco títulos, la selección brasileña es el equipo que más mundiales ha ganado en la historia. Su imponente recorrido por el certamen comenzó en Suecia 1958, con Pelé como figura con apenas 17 años. Aunque curiosamente no pudo consagrarse en las dos ocasiones en las que fue local (1950 y 2014).

Mundiales

Pelé, estrella del fútbol brasileño. Foto: Difusión

Argentina, Alemania e Italia, los tricampeones del fútbol

Alemania e Italia se ubican por detrás de Brasil, con cuatro mundiales ganados cada uno. Sin embargo, la principal diferencia entre ambas selecciones es que Alemania registra la misma cantidad de subcampeonatos, mientras que Italia cuenta con solo dos.

La primera victoria de Argentina fue en 1978, certamen que organizó el país en ese entonces gobernado por la última dictadura militar. Años después y un Mundial de por medio, la Albiceleste consiguió su segundo y último título en México 1986, con Diego Armando Maradona como figura del equipo. Sú último triunfo lo hizo en Qatar 2022.

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Los bicampeones: Francia y Uruguay

Las selecciones de estos tres países han logrado ganar en dos ocasiones la Copa del Mundo. Por un lado, el equipo charrúa ostenta ser el primer campeón del mundo al ganar el Mundial de 1930, en el que fue el local. Su segunda consagración se resume en una palabra: Maracanazo. Fue en el Mundial disputado en Brasil 1950, en el que Uruguay derrotó al local en un histórico 2-1 en el Estadio Maracaná.

Mundial de futbol

Foto: AP

Francia, por su parte, es de los campeones más recientes. Su primer título lo obtuvo en el campeonato que organizó en 1998 y que erigió a Zinedine Zidane como figura. El festejo restante se produjo en Rusia 2018.

España e Inglaterra

España e Inglaterra son las únicas selecciones que, hasta el momento, han ganado la Copa del Mundo en una sola ocasión. El equipo inglés lo consiguió en la edición de 1966, en donde venció a Alemania por 4-2 en el alargue del encuentro disputado en Wembley. En cambio, La Roja hizo historia en Sudáfrica 2010, en el Mundial en que desplegó un sistema de juego, sustentado en la posesión de la pelota, pocas veces visto.

Mundiales

Foto: AFP

¿Cuántos Mundiales ha ganado cada equipo?

  • Brasil - 5 Copas: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
  • Alemania - 4 Copas: 1954, 1974, 1990, 2014
  • Italia - 4 Copas: 1934, 1938, 1982, 2006
  • Argentina - 2 Copas: 1978, 1986
  • Uruguay - 2 Copas: 1930, 1950
  • Francia - 2 Copas: 1998, 2018
  • Inglaterra - 1 Copa: 1966
  • España - 1 Copa: 2010

Campeones mundiales de fútbol desde 1930 hasta 2022: Listado completo

  • Qatar 2022: Argentina
  • Rusia 2018: Francia
  • Brasil 2014: Alemania
  • Sudáfrica 2010: España
  • Alemania 2006: Italia
  • Corea y Japón 2002: Brasil
  • Francia 1998: Francia
  • Estados Unidos 1994: Brasil
  • Italia 1990: Alemania
  • México 1986: Argentina
  • España 1982: Italia
  • Argentina 1978: Argentina
  • Alemania 1974: Alemania
  • México 1970: Brasil
  • Inglaterra 1966: Inglaterra
  • Chile 1962: Brasil
  • Suecia 1958: Brasil
  • Suiza 1954: Alemania
  • Brasil 1950: Uruguay
  • Mundial 1946: No celebrado (II Guerra Mundial)
  • Mundial 1942: No celebrado (II Guerra Mundial)
  • Francia 1938: Italia
  • Italia 1934: Italia
  • Uruguay 1930: Uruguay

¿Cuántos mundiales se han jugado hasta la fecha?

Contando con el Mundial de Qatar 2022, se han disputado en total 22 campeonatos de futbol. Once de ellos se han jugado en el continente europeo, 8 en América, 12 en Asia y otro en África.

mundiales

Se han jugado 21 Mundiales en la historia. Foto: neogol

¿Quién es el máximo goleador del Mundial?

El ex futbolista alemán Miroslav Josef Klose es el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de Fútbol, ya que su récord está en 16 goles. Klose ha anotado 71 goles con la selección de fútbol de Alemania. Actualmente es entrenador.

Miroslav Josef Klose

Miroslav Josef Klose. Foto: AFP

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