Campeones del Mundial de fútbol desde 1930 hasta 2022: lista completa de ganadores por año

Estas son las selecciones que han levantado, al menos una vez, una Copa Mundial de Fútbol. Foto: composición La República/AFP/Goal

Estas son las selecciones que han levantado, al menos una vez, una Copa Mundial de Fútbol. Foto: composición La República/AFP/Goal

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Cabe resaltar que la Copa Mundial de Fútbol se disputa una vez cada cuatro años. La ultima edición fue en Qatar y donde salió como campeón del mundo la selección de Argentina de Lionel Messi.

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Brasil, el máximo campeón del mundo

Con cinco títulos, la selección brasileña es el equipo que más mundiales ha ganado en la historia. Su imponente recorrido por el certamen comenzó en Suecia 1958, con Pelé como figura con apenas 17 años. Aunque curiosamente no pudo consagrarse en las dos ocasiones en las que fue local (1950 y 2014).

Pelé, estrella del fútbol brasileño. Foto: Difusión

Argentina, Alemania e Italia, los tricampeones del fútbol

Alemania e Italia se ubican por detrás de Brasil, con cuatro mundiales ganados cada uno. Sin embargo, la principal diferencia entre ambas selecciones es que Alemania registra la misma cantidad de subcampeonatos, mientras que Italia cuenta con solo dos.

La primera victoria de Argentina fue en 1978, certamen que organizó el país en ese entonces gobernado por la última dictadura militar. Años después y un Mundial de por medio, la Albiceleste consiguió su segundo y último título en México 1986, con Diego Armando Maradona como figura del equipo. Sú último triunfo lo hizo en Qatar 2022.

Los bicampeones: Francia y Uruguay

Las selecciones de estos tres países han logrado ganar en dos ocasiones la Copa del Mundo. Por un lado, el equipo charrúa ostenta ser el primer campeón del mundo al ganar el Mundial de 1930, en el que fue el local. Su segunda consagración se resume en una palabra: Maracanazo. Fue en el Mundial disputado en Brasil 1950, en el que Uruguay derrotó al local en un histórico 2-1 en el Estadio Maracaná.

Foto: AP

Francia, por su parte, es de los campeones más recientes. Su primer título lo obtuvo en el campeonato que organizó en 1998 y que erigió a Zinedine Zidane como figura. El festejo restante se produjo en Rusia 2018.

España e Inglaterra

España e Inglaterra son las únicas selecciones que, hasta el momento, han ganado la Copa del Mundo en una sola ocasión. El equipo inglés lo consiguió en la edición de 1966, en donde venció a Alemania por 4-2 en el alargue del encuentro disputado en Wembley. En cambio, La Roja hizo historia en Sudáfrica 2010, en el Mundial en que desplegó un sistema de juego, sustentado en la posesión de la pelota, pocas veces visto.

Foto: AFP

¿Cuántos Mundiales ha ganado cada equipo?

Brasil - 5 Copas: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

1958, 1962, 1970, 1994, 2002 Alemania - 4 Copas: 1954, 1974, 1990, 2014

1954, 1974, 1990, 2014 Italia - 4 Copas: 1934, 1938, 1982, 2006

1934, 1938, 1982, 2006 Argentina - 2 Copas: 1978, 1986

1978, 1986 Uruguay - 2 Copas: 1930, 1950

1930, 1950 Francia - 2 Copas: 1998, 2018

1998, 2018 Inglaterra - 1 Copa: 1966

1966 España - 1 Copa: 2010

Campeones mundiales de fútbol desde 1930 hasta 2022: Listado completo

Qatar 2022: Argentina

Argentina Rusia 2018: Francia

Francia Brasil 2014: Alemania

Alemania Sudáfrica 2010: España

España Alemania 2006: Italia

Italia Corea y Japón 2002: Brasil

Brasil Francia 1998: Francia

Francia Estados Unidos 1994: Brasil

Brasil Italia 1990: Alemania

Alemania México 1986: Argentina

Argentina España 1982: Italia

Italia Argentina 1978: Argentina

Argentina Alemania 1974: Alemania

Alemania México 1970: Brasil

Brasil Inglaterra 1966: Inglaterra

Inglaterra Chile 1962: Brasil

Brasil Suecia 1958: Brasil

Brasil Suiza 1954: Alemania

Alemania Brasil 1950: Uruguay

Uruguay Mundial 1946: No celebrado (II Guerra Mundial)

No celebrado (II Guerra Mundial) Mundial 1942: No celebrado (II Guerra Mundial)

No celebrado (II Guerra Mundial) Francia 1938: Italia

Italia Italia 1934: Italia

Italia Uruguay 1930: Uruguay

¿Cuántos mundiales se han jugado hasta la fecha?

Contando con el Mundial de Qatar 2022, se han disputado en total 22 campeonatos de futbol. Once de ellos se han jugado en el continente europeo, 8 en América, 12 en Asia y otro en África.

Se han jugado 21 Mundiales en la historia. Foto: neogol

¿Quién es el máximo goleador del Mundial?

El ex futbolista alemán Miroslav Josef Klose es el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de Fútbol, ya que su récord está en 16 goles. Klose ha anotado 71 goles con la selección de fútbol de Alemania. Actualmente es entrenador.