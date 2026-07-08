Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de julio. | Foto: Composición LR

Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de julio. | Foto: Composición LR

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 8 de julio del 2026 continúa la jornada deportiva en Sudamérica y Europa, por señales como ESPN y servicios de streaming como Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La primera ronda de clasificación de la UEFA Champions League se está llevando a cabo HOY con los partidos de ida, y los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana. Además, también se disputarán partidos de la liga profesional de Bolivia y de UEFA Conference League.

UEFA Champions League Qualifying HOY

Kairat Almaty vs FK Sutjeska

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Flora vs Saburtalo Tbilisi

Hora: 11.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

ML Vitebs vs CSU Craiova

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Petrocub vs Egnatia

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Liga Profesional Boliviana

Real Oruro vs Universitario de Vinto

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Entel Gol

Real Potisí vs ABB

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Entel Gol

UEFA Conference League Qualifying