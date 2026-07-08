Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Disfruta de la primera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, con partidos importantes que comienzan a las 10.00 a. m. por ESPN y Disney Plus.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 8 de julio del 2026 continúa la jornada deportiva en Sudamérica y Europa, por señales como ESPN y servicios de streaming como Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La primera ronda de clasificación de la UEFA Champions League se está llevando a cabo HOY con los partidos de ida, y los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana. Además, también se disputarán partidos de la liga profesional de Bolivia y de UEFA Conference League.
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UEFA Champions League Qualifying HOY
- Kairat Almaty vs FK Sutjeska
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Flora vs Saburtalo Tbilisi
- Hora: 11.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- ML Vitebs vs CSU Craiova
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Petrocub vs Egnatia
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Liga Profesional Boliviana
- Real Oruro vs Universitario de Vinto
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Entel Gol
- Real Potisí vs ABB
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Entel Gol
UEFA Conference League Qualifying
- Zika FK vs Torpedo Kutaisi
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Connah's Quay vs Balkany
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- FC Differdange 03 vs FV Lives
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus