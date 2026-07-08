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Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Disfruta de la primera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, con partidos importantes que comienzan a las 10.00 a. m. por ESPN y Disney Plus.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de julio.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de julio. | Foto: Composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 8 de julio del 2026 continúa la jornada deportiva en Sudamérica y Europa, por señales como ESPN y servicios de streaming como Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La primera ronda de clasificación de la UEFA Champions League se está llevando a cabo HOY con los partidos de ida, y los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana. Además, también se disputarán partidos de la liga profesional de Bolivia y de UEFA Conference League.

PUEDES VER: Lionel Messi explicó por qué lloró tras la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026: “Dios tenía guardado algo especial para mí”

lr.pe

UEFA Champions League Qualifying HOY

  • Kairat Almaty vs FK Sutjeska
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Flora vs Saburtalo Tbilisi
  • Hora: 11.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • ML Vitebs vs CSU Craiova
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Petrocub vs Egnatia
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Liga Profesional Boliviana

  • Real Oruro vs Universitario de Vinto
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Entel Gol
  • Real Potisí vs ABB
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Entel Gol

UEFA Conference League Qualifying

  • Zika FK vs Torpedo Kutaisi
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Connah's Quay vs Balkany
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • FC Differdange 03 vs FV Lives
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
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