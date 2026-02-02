En el último partido disputado en La Bombonera, donde Boca Juniors recibió a Newell's Old Boys y terminó siendo un triunfo xeneize por 2-0, un hecho curioso captó la atención de muchos hinchas presentes en el estadio. Desde uno de los palcos, la presencia de un invitado inesperado generó sorpresa y entusiasmo: la reconocida celebridad estadounidense Willem Dafoe fue visto disfrutando del encuentro, vistiendo la camiseta azul y oro como un hincha más.

La aparición de Dafoe, mundialmente conocido por interpretar al Duende Verde en la saga Spiderman, no pasó desapercibida entre los asistentes, quienes rápidamente comenzaron a grabarlo y compartir su presencia en redes sociales. Además, el actor fue entrevistado una vez acabado el encuentro.

Willem Dafoe habla sobre su visita al estadio la Bombonera

El actor fue consultado sobre el club y el estadio, a lo que no dudó en responder: "Es fantástico, nunca había estado acá, estuve en Buenos Aires muchas veces, pero nunca había venido a un partido". Luego se le preguntó sobre la camiseta que llevaba puesta y si ya era un fan más de Boca Juniors. Su acompañante aclaró que fue un obsequio del club, pero por su parte el actor aseguró: "Podría convertirme en un gran hincha".

Además, Dafoe tuvo unas palabras para los hinchas de Boca Juniors. "Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre", aseguró. Cerró la entrevista atendiendo el pedido del reportero y dijo: "Vamos Boca".

¿Cómo fue la llegada del Duende Verde a La Bombonera?

Desde las afueras de La Bombonera, Willem Dafoe se mostró entusiasmado mientras saludaba a algunos seguidores que lo reconocieron. Con amabilidad, accedió a tomarse fotos con varias personas antes de ingresar al estadio para disfrutar del partido. Su presencia no pasó desapercibida: el video del momento, compartido en redes sociales, ya ha generado más de 30.000 reacciones.