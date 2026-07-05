Noruega - Inglaterra: día, hora y canal de TV para ver el partido de cuatos de final del Mundial 2026

Noruega enfrentará a Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Brasil. | Foto: Composición LR

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Noruega ya conoce a su rival para los cuartos de final del Mundial 2026. La selección europea se enfrentará a Inglaterra luego de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al vencer 2-1 a Brasil y clasificar, por primera vez en su historia, entre las ocho mejores de una Copa del Mundo.

El duelo entre Noruega e Inglaterra se disputará el sábado 11 de julio a las 4.00 p. m., en un partido que promete grandes emociones. El conjunto inglés llega tras eliminar a México en los octavos de final, mientras que los noruegos intentarán prolongar su histórica campaña y seguir soñando con alcanzar las semifinales del Mundial 2026.

¿Cuándo juega Noruega vs Inglaterra?

El partido entre Noruega e Inglaterra tendrá lugar el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos). Esta será la primera vez en la historia que la selección vikinga dispute los cuartos de final del Mundial.

¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra?

Este duelo, por los cuartos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 4.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora mexicana).

Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Noruega vs Inglaterra?

El partido entre Noruega e Inglaterra se podrá seguir a través de DirecTV en toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.