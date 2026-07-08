Conor McGregor vs Max Holloway 2: cuándo, a qué hora y dónde ver las peleas de la cartelera de UFC 329

Conor McGregor y Max Holloway se vuelven a enfrentar después de 13 años. Foto: UFC

Conor McGregor y Max Holloway se vuelven a enfrentar después de 13 años. Foto: UFC

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Solo quedan días para el tan esperado retorno de Conor McGregor al octágono en el UFC 329. Luego de cinco años de inactividad, 'Notorius' les prometió a sus aficionados que serán testigos del “mayor regreso en la historia de los deportes” en una revancha frente al estadounidense Max Holloway.

El histórico evento de artes marciales se llevará a cabo en el mítico T-Mobile Arena, en Las Vegas, Estados Unidos, con una cartelera que promete grandes enfrentamientos.

¿Cuándo y a qué hora pelean McGregor vs Holloway 2?

El combate entre Conor McGregor y Max Holloway 2 se llevará a cabo este sábado 11 de julio. Las peleas preliminares empezarán alrededor de las 4.00 p. m. (hora peruana), mientras que las estelares arrancarán desde las 8.00 p. m.

¿Dónde ver el UFC 329: McGregor vs Holloway 2?

La transmisión de la UFC 329 estará a cargo de la cadena internacional ESPN. No obstante, la señal de cable solo pasará las primeras preliminares y preliminares, mientras que las estelares irán a través de la plataforma de Disney Plus Premium para toda Sudamérica.

Otra opción para seguir el evento es a través de UFC Fight Pass, canal oficial de la empresa.

Cartelera UFC 329: McGregor vs Holloway 2

Estelares

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 - peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis - peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista - peso gallo

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh - peso mosca

King Green vs. Terrance McKinney - peso ligero

Preliminares

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - peso semipesado

Gable Steveson vs. Elisha Ellison - peso pesado

Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez - peso gallo

Luke Riley vs. Kai Kamaka - peso pluma

Primeras preliminares