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Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

El regreso de Neymar con Brasil en el Mundial 2026 generó reacciones emocionantes, incluida la de Jefferson Farfán, quien expresó su admiración durante una transmisión.

Jefferson Farfán reaccionó eufórico al ver a Neymar ingresar al campo en el partido entre Brasil y Escocia.
Jefferson Farfán reaccionó eufórico al ver a Neymar ingresar al campo en el partido entre Brasil y Escocia. | Foto: Composición LR | Youtube
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El esperado regreso de Neymar con la selección de Brasil en el Mundial 2026 no solo generó emoción entre los aficionados brasileños. Jefferson Farfán, histórico exfutbolista de la selección peruana, siguió atentamente el encuentro entre el Scratch y Escocia y protagonizó una efusiva reacción cuando vio al delantero ingresar al campo de juego en la segunda mitad.

Durante una transmisión de su canal de YouTube, el exdelantero de Alianza Lima no ocultó la admiración que siente por el atacante brasileño y destacó el impacto que provoca cada vez que aparece en la cancha.

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La emotiva reacción de Jefferson Farfán al regreso de Neymar

Brasil derrotaba cómodamente por 3-0 a Escocia cuando Carlo Ancelotti decidió enviar a Neymar al campo de juego cerca del minuto 76. El atacante dejó atrás los problemas físicos que le impidieron participar en los dos primeros compromisos del torneo y recibió una ovación masiva de los aficionados presentes en el estadio.

Mientras observaba la escena, Jefferson Farfán destacó la locura que generó el ingreso del brasileño. "El estadio, hermano, se vuelve loco", comentó durante la transmisión. "La gente lo ama, Dios mío", volvió a remarcar sobre la dimensión de la figura de Neymar.

La emoción de la Foquita fue creciendo conforme avanzaban los minutos. Incluso llegó a confesar el sentimiento que le produjo ver nuevamente al astro brasileño defendiendo a su selección. "Se me escarapela el cuerpo", expresó, dejando en evidencia la admiración que mantiene por uno de los futbolistas más talentosos de su generación.

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Farfán habló de las lesiones y del futuro de Brasil en el torneo

Durante la transmisión, la Foquita también se refirió al estado físico de Neymar. El exjugador peruano observó algunos movimientos del brasileño tras su ingreso y señaló: "Camina medio cojo, ¿no?", haciendo referencia a la lesión que lo mantuvo alejado de los primeros encuentros mundialistas.

La conversación derivó luego hacia la situación física del propio Farfán, quien fue consultado sobre la lesión de rodilla que aceleró su retiro del fútbol profesional. El exseleccionado nacional aseguró que se encuentra mejor, aunque reconoció que ya no puede competir en torneos de manera regular. "Pichangueo de vez en cuando, muy rara vez, no puedo jugar un torneo", explicó entre risas.

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