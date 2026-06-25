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Ecuador vs Alemania EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal del partido por la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026

¡Todo o nada! El equipo de Sebastián Beccacece juega un 'final' ante la potencia europea para no despedirse del Mundial 2026. Sigue la transmisión del Ecuador vs Alemania HOY.

La selección ecuatoriana solo tiene 1 punto en el Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA
La selección ecuatoriana solo tiene 1 punto en el Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA
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A qué hora juega Ecuador vs Alemania EN VIVO | El equipo de Sebastián Beccacece juega un final ante los teutones por la clasificación a 16avos del Mundial 2026. El MetLife Stadium de Nueva York será testigo de este partidazo a partir de las 3.00 p. m. La transmisión gratuita estará a cargo de América TV en señal abierta; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online de La República Deportes.

Luego del sorpresivo empate sin goles ante Curazao, el equipo norteño necesita un triunfo histórico ante la potencia europea para no despedirse del torneo.

PUEDES VER: ¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV EN VIVO? Horarios y fechas para ver en Perú

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¿Qué necesita Ecuador para clasificar a 16avos del Mundial 2026?

A Ecuador solo le sirve una victoria ante Alemania; cualquier otro resultado lo elimina del Mundial 2026. De darse un resultado favorable, el elenco sudamericano alcanzará los 4 puntos y, prácticamente, asegurará su boleto a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania?

En territorio peruano y ecuatoriano, el duelo entre Ecuador y Alemania se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026?

El duelo entre ecuatorianos y alemanes, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, se podrá seguir en señal abierta por América TV (canal 4). Por otra parte, DSports (cable) se encargará de la cobertura en Sudamérica.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania online gratis?

Si deseas ver Ecuador vs Alemania online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO, Disney Plus y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto con todos los goles e incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo se niega a contestar pregunta sobre Lionel Messi tras triunfo en el Mundial 2026: el desplante de CR7 a la prensa

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Alineaciones Ecuador vs Alemania: posibles formaciones

Estas son las posibles titulares del Ecuador versus Alemania por el cierre del grupo E del Mundial 2026.

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Jordy Alcívar, Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Gonzalo Plata; Enner Valencia.
  • Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Florian Wirtz, Kai Havertz; Deniz Undav.

Ecuador vs Alemania: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Alemania.

  • Betsson: gana Ecuador (4,10), empate (3,95), gana Alemania (1,85)
  • Betano: gana Ecuador (3,80), empate (4,10), gana Alemania (1,93)
  • Bet365: gana Ecuador (3,75), empate (4,20), gana Alemania (1,83)
  • 1XBet: gana Ecuador (4,00), empate (4,20), gana Alemania (1,90)
  • Caliente: gana Ecuador (3,75), empate (4,00), gana Alemania (1,90)
  • Doradobet: gana Ecuador (3,65), empate (4,20), gana Alemania (1,93).
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