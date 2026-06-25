El brasileño compartió pensamientos emocionantes sobre Messi, resaltando su calidad humana y la fuerte relación que mantienen. | Foto: Composición LR | AFP

El brasileño compartió pensamientos emocionantes sobre Messi, resaltando su calidad humana y la fuerte relación que mantienen. | Foto: Composición LR | AFP

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Neymar vivió una noche especial en el Mundial 2026. El delantero brasileño volvió a vestir la camiseta de Brasil en una Copa del Mundo después de un largo periodo alejado de la selección y no pudo ocultar la emoción al hablar de su regreso.

Tras el partido, el atacante recordó los momentos difíciles que atravesó para llegar en condiciones al torneo y aprovechó la ocasión para dedicar unas emotivas palabras a Lionel Messi, uno de sus mejores amigos dentro del fútbol.

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Neymar recordó los difíciles momentos que superó para volver a Brasil

“Fue un momento especial porque había pasado mucho tiempo que no jugaba con la selección de Brasil y este momento es muy grande”, expresó el futbolista, visiblemente emocionado ante los medios de comunicación.

Además, el ‘10’ brasileño reveló que al ingresar al terreno de juego recordó todo el esfuerzo realizado para recuperarse y llegar al torneo. “Pensé en todas las cosas que pasé para poder estar aquí. Estoy muy feliz por el cariño que recibo de todo el mundo”, comentó, agradeciendo el respaldo de los aficionados durante los meses más complicados de su recuperación.

El emotivo mensaje de Neymar para Lionel Messi

Durante la entrevista, Neymar también fue consultado por Lionel Messi, quien recientemente celebró un nuevo cumpleaños mientras disputa el Mundial 2026 con Argentina. El brasileño aprovechó la oportunidad para destacar la relación que mantiene con el campeón del mundo y revelar que continúan en contacto con frecuencia.

“Hablamos mucho, hablamos estos días también, él sabe que yo lo quiero mucho”, afirmó Neymar, dejando claro que la amistad entre ambos permanece intacta pese a representar a las dos selecciones más tradicionales de Sudamérica.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue el elogio que dedicó al rosarino al referirse a su calidad humana. “Leo es una persona que afuera de la cancha es mucho mejor; en la cancha es bueno, imagínate afuera”, señaló el brasileño. Sus palabras rápidamente se difundieron entre los aficionados, que celebraron una vez más el fuerte vínculo que une a dos de las máximas figuras del fútbol mundial de la última década.

Asimismo, Neymar también tuvo palabras de reconocimiento para Carlo Ancelotti, actual entrenador de Brasil, a quien definió como “un gran entrenador y una gran persona”, destacando especialmente su capacidad para gestionar al grupo y relacionarse con cada uno de los jugadores.