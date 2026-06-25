Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY jueves 25 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La segunda fecha en el certamen mundialista finaliza hoy. Ecuador y Alemania abrirán la jornada en el MetLife Stadium de Nueva York. Japón quiere asegurar su clasificación ante Suecia, en uno de los partidos más atractivos del día. Paraguay vs Australia es otro encuentro clave de la competición.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Ecuador vs Alemania
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos)
- Curazao vs Costa de Marfil
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)
- Túnez vs Países Bajos
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Estadio Arrowhead (Kansas, Estados Unidos)
- Japón vs Suecia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Estadio AT&T (Arlington, Estados Unidos)
- Turquia vs Estados Unidos
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Estadio SoFi ( Los Ángeles, Estados Unidos)
- Paraguay vs Australia
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Estadio Levi's ( Santa Clara, Estados Unidos)