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Deportes

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha de todos los grupos

Consulta cómo va la tabla de posiciones del Mundial 2026, así como la programación y los resultados de los partidos en la segunda jornada de la fase de grupos.

Clasificación y resultados del Mundial 2026.
Clasificación y resultados del Mundial 2026. | composición LR
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Comenzó la segunda ronda del Mundial 2026, en la que algunas selecciones pueden asegurar su pase a los octavos de final, mientras otras necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas de situarse al menos entre los 8 mejores terceros. Las selecciones de Brasil, Alemania y México, entre otras ya tienen su pase a dieciseisavos garantizado. Averigua cómo está la clasificación en cada grupo y la agenda de encuentros.

PUEDES VER: ¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Revisa horarios y canales de TV

lr.pe

Las selecciones de Argentina y Colombia son los representantes de Sudamérica que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda.

Mundial 2026: tabla de posiciones

Grupo A

  • México 2-0 Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Corea del Sur 2-1 República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan
  • República Checa 1-1 Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
  • México 1-0 Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara.
  • República Checa 0-3 México | Azteca
  • Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | BBVA
Grupo APJDGPTOS
1. México369
2. Sudáfrica3-14
3. Corea del Sur3-13
4. República Checa3-41

Grupo B

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto
  • Qatar 1-1 Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco
  • Suiza 4-1 Bosnia | SoFI Stadium, Los Ángeles
  • Canadá 6-0 Catar | Estadio BC Place, Vancouver.
  • Suiza 2-1 Canadá | BC Place
  • Bosnia 3-1 Herzegovina vs Catar | Lumen Field
EquiposPJDFPTOS
1. Suiza347
2. Canadá354
3. Bosnia-Herzegovina3-14
4. Qatar3-81

Grupo C

  • Brasil 1-1 Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
  • Haití 0-1 Escocia | Estadio Boston, Boston
  • Escocia 1-0 Marruecos | Gillete Stadium, Massachusetts.
  • Brasil 3-0 Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
  • Brasil 3-0 Escocia | Hard Rock Stadium
  • Marruecos 4-2 Haití | Mercedes-Benz Stadium
EquiposPJDGPTOS
1. Brasil367
2. Marruecos337
3. Escocia3-33
4. Haití3-60

Grupo D

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles
  • Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver
  • Estados Unidos 2-0 Australia | Lumen Field, Washington.
  • Turquía 1-0 Paraguay | Levi’s Stadium, California.
  • 25/06 (9.00 p. m.) | Paraguay vs Australia | Levi’s Stadium
  • 25/06 (9.00 p. m.) | Turquía vs Estados Unidos | SoFi Stadium
EquiposPJDFPTOS
1. Estados Unidos256
2. Australia203
3. Paraguay2-20
4. Turquía2-30

Grupo E

  • Alemania 7-1 Curazao | Estadio Houston, Houston
  • Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia
  • Alemania 2-1 Costa de Marfil | BMO Field, Toronto.
  • Ecuador 0-0 Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City.
  • 25/06 (3.00 p. m.) | Ecuador vs Alemania | MetLife Stadium
  • 25/06 (3.00 p. m.) | Curazao vs Costa de Marfil | Lincoln Financial Field
EquiposPJDFPTOS
1. Alemania276
2. Costa de Marfil203
3. Ecuador2-11
4. Curazao2-61

Grupo F

  • Países Bajos 2-2 Japón | Estadio Dallas, Dallas
  • Suecia 5-1 Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey
  • Países Bajos 5-1 Suecia | NRG Stadium, Houston.
  • Túnez 0-4 Japón | Estadio BBVA, Monterrey.
  • 25/06 (6.00 p. m.) | Túnez vs Países Bajos | Arrowhead Stadium
  • 25/06 (6.00 p. m.) | Japón vs Suecia | AT&T Stadium
EquiposPJDFPTOS
1. Países Bajos244
2. Japón244
3. Suecia203
4. Túnez2-40

Grupo G

  • Bélgica 1-1 Egipto | Estadio de Seattle, Seattle
  • Irán 1-1 Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles
  • Bélgica 0-0 Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles.
  • Nueva Zelanda 1-3 Egipto | BC Place, Vancouver.
  • 26/06 (10.00 p. m.) | Egipto vs Irán | Lumen Field
  • 26/06 (10.00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Bélgica | BC Place
EquiposPJDFPTOS
1. Egipto224
2. Irán202
3. Bélgica202
4. Nueva Zelanda2-21

Grupo H

  • España 0-0 Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta
  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Estadio Miami, Miami
  • España 4-0 Arabia Saudita | Estadio Atlanta.
  • Uruguay 2-2 Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
  • 26/06 (7.00 p. m.) | Uruguay vs España | Akron
  • 26/06 (7.00 p. m.) | Cabo Verde vs Arabia Saudita | NRG Stadium
EquiposPJDFPTOS
1. España244
3. Uruguay202
3. Cabo Verde202
4. Arabia Saudita2-41

Grupo I

  • Francia 3-1 Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey
  • Irak 1-4 Noruega | Estadio Boston, Boston
  • Francia 3-0 Irak | MetLife Stadium, Nueva York.
  • Noruega 3-2 Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
  • 26/06 (2.00 p. m.) | Noruega vs Francia | Gillette Stadium
  • 26/06 (2.00 p. m.) | Senegal vs Irak | BMO Field
EquipoPJDFPTOS
1. Francia256
2. Noruega246
3. Senegal2-30
4. Irak2-60

Grupo J

  • Argentina 3-0 Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City
  • Austria 3-1 Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco
  • Argentina 2-0 Austria | AT&T Stadium, Texas.
  • Jordania 1-2 Argentina | AT&T Stadium
  • 27/06 (9.00 p. m.) | Argelia vs Austria | Arrowhead Stadium
EquiposPJDFPTOS
1. Argentina256
2. Austria203
3. Argelia2-23
4. Jordania2-30

Grupo K

  • Portugal 1-1 RD Congo | Estadio Houston, Houston
  • Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Portugal 5-0 Uzbekistán | NRG Stadium, Houston.
  • Colombia 1-0 RD Congo | Estadio Akron, Guadalajara
  • 27/06 (6.30 p. m.) | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium
  • 27/06 (6.30 p. m.) | RD Congo vs Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium
EquiposPJDFPTOS
1. Colombia236
2. Portugal254
3. Congo201
4. Uzbekistán2-70

Grupo L

  • Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio Dallas, Dallas
  • Ghana 1-0 Panamá | Estadio de Toronto, Toronto
  • Inglaterra 0-0 Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts
  • Panamá 0-1 Croacia | BMO Field, Toronto
  • 27/06 (4.00 p. m.) | Panamá vs Inglaterra | MetLife Stadium
  • 27/06 (4.00 p. m.) | Croacia vs Ghana | Lincoln Financial Field
EquiposPJDGPTOS
1. Inglaterra224
2. Ghana214
3. Croacia2-13
4. Panamá2-20

Clasificados para los 16avos de final del Mundial 2026

  • México
  • Suiza
  • Canadá
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Portugal
  • Colombia

Eliminados del Mundial 2026

  • Turquía
  • Túnez
  • Haití
  • Jordania
  • Uzbekistán
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