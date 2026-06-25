Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha de todos los grupos Consulta cómo va la tabla de posiciones del Mundial 2026, así como la programación y los resultados de los partidos en la segunda jornada de la fase de grupos.
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Comenzó la
segunda ronda del Mundial 2026, en la que algunas selecciones pueden asegurar su pase a los octavos de final, mientras otras necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas de situarse al menos entre los 8 mejores terceros. Las selecciones de Brasil, Alemania y México, entre otras ya tienen su pase a dieciseisavos garantizado. Averigua cómo está la clasificación en cada grupo y la agenda de encuentros.
Las selecciones de Argentina y Colombia son los representantes de Sudamérica que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda.
Mundial 2026: tabla de posiciones Grupo A México 2-0 Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México Corea del Sur 2-1 República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan República Checa 1-1 Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. México 1-0 Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara. República Checa 0-3 México | Azteca Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | BBVA
Grupo A PJ DG PTOS 1. México 3 6 9 2. Sudáfrica 3 -1 4 3. Corea del Sur 3 -1 3 4. República Checa 3 -4 1 Grupo B Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto Qatar 1-1 Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco Suiza 4-1 Bosnia | SoFI Stadium, Los Ángeles Canadá 6-0 Catar | Estadio BC Place, Vancouver. Suiza 2-1 Canadá | BC Place Bosnia 3-1 Herzegovina vs Catar | Lumen Field
Equipos PJ DF PTOS 1. Suiza 3 4 7 2. Canadá 3 5 4 3. Bosnia-Herzegovina 3 -1 4 4. Qatar 3 -8 1 Grupo C Brasil 1-1 Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey Haití 0-1 Escocia | Estadio Boston, Boston Escocia 1-0 Marruecos | Gillete Stadium, Massachusetts. Brasil 3-0 Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia. Brasil 3-0 Escocia | Hard Rock Stadium Marruecos 4-2 Haití | Mercedes-Benz Stadium
Equipos PJ DG PTOS 1. Brasil 3 6 7 2. Marruecos 3 3 7 3. Escocia 3 -3 3 4. Haití 3 -6 0 Grupo D Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver Estados Unidos 2-0 Australia | Lumen Field, Washington. Turquía 1-0 Paraguay | Levi’s Stadium, California. 25/06 (9.00 p. m.) | Paraguay vs Australia | Levi’s Stadium 25/06 (9.00 p. m.) | Turquía vs Estados Unidos | SoFi Stadium
Equipos PJ DF PTOS 1. Estados Unidos 2 5 6 2. Australia 2 0 3 3. Paraguay 2 -2 0 4. Turquía 2 -3 0 Grupo E Alemania 7-1 Curazao | Estadio Houston, Houston Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia Alemania 2-1 Costa de Marfil | BMO Field, Toronto. Ecuador 0-0 Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City. 25/06 (3.00 p. m.) | Ecuador vs Alemania | MetLife Stadium 25/06 (3.00 p. m.) | Curazao vs Costa de Marfil | Lincoln Financial Field
Equipos PJ DF PTOS 1. Alemania 2 7 6 2. Costa de Marfil 2 0 3 3. Ecuador 2 -1 1 4. Curazao 2 -6 1 Grupo F Países Bajos 2-2 Japón | Estadio Dallas, Dallas Suecia 5-1 Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey Países Bajos 5-1 Suecia | NRG Stadium, Houston. Túnez 0-4 Japón | Estadio BBVA, Monterrey. 25/06 (6.00 p. m.) | Túnez vs Países Bajos | Arrowhead Stadium 25/06 (6.00 p. m.) | Japón vs Suecia | AT&T Stadium
Equipos PJ DF PTOS 1. Países Bajos 2 4 4 2. Japón 2 4 4 3. Suecia 2 0 3 4. Túnez 2 -4 0 Grupo G Bélgica 1-1 Egipto | Estadio de Seattle, Seattle Irán 1-1 Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles Bélgica 0-0 Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles. Nueva Zelanda 1-3 Egipto | BC Place, Vancouver. 26/06 (10.00 p. m.) | Egipto vs Irán | Lumen Field 26/06 (10.00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Bélgica | BC Place
Equipos PJ DF PTOS 1. Egipto 2 2 4 2. Irán 2 0 2 3. Bélgica 2 0 2 4. Nueva Zelanda 2 -2 1 Grupo H España 0-0 Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Estadio Miami, Miami España 4-0 Arabia Saudita | Estadio Atlanta. Uruguay 2-2 Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 26/06 (7.00 p. m.) | Uruguay vs España | Akron 26/06 (7.00 p. m.) | Cabo Verde vs Arabia Saudita | NRG Stadium
Equipos PJ DF PTOS 1. España 2 4 4 3. Uruguay 2 0 2 3. Cabo Verde 2 0 2 4. Arabia Saudita 2 -4 1 Grupo I Francia 3-1 Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey Irak 1-4 Noruega | Estadio Boston, Boston Francia 3-0 Irak | MetLife Stadium, Nueva York. Noruega 3-2 Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia. 26/06 (2.00 p. m.) | Noruega vs Francia | Gillette Stadium 26/06 (2.00 p. m.) | Senegal vs Irak | BMO Field
Equipo PJ DF PTOS 1. Francia 2 5 6 2. Noruega 2 4 6 3. Senegal 2 -3 0 4. Irak 2 -6 0 Grupo J Argentina 3-0 Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City Austria 3-1 Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco Argentina 2-0 Austria | AT&T Stadium, Texas. Jordania 1-2 Argentina | AT&T Stadium 27/06 (9.00 p. m.) | Argelia vs Austria | Arrowhead Stadium
Equipos PJ DF PTOS 1. Argentina 2 5 6 2. Austria 2 0 3 3. Argelia 2 -2 3 4. Jordania 2 -3 0 Grupo K Portugal 1-1 RD Congo | Estadio Houston, Houston Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México Portugal 5-0 Uzbekistán | NRG Stadium, Houston. Colombia 1-0 RD Congo | Estadio Akron, Guadalajara 27/06 (6.30 p. m.) | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium 27/06 (6.30 p. m.) | RD Congo vs Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium
Equipos PJ DF PTOS 1. Colombia 2 3 6 2. Portugal 2 5 4 3. Congo 2 0 1 4. Uzbekistán 2 -7 0 Grupo L Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio Dallas, Dallas Ghana 1-0 Panamá | Estadio de Toronto, Toronto Inglaterra 0-0 Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts Panamá 0-1 Croacia | BMO Field, Toronto 27/06 (4.00 p. m.) | Panamá vs Inglaterra | MetLife Stadium 27/06 (4.00 p. m.) | Croacia vs Ghana | Lincoln Financial Field
Equipos PJ DG PTOS 1. Inglaterra 2 2 4 2. Ghana 2 1 4 3. Croacia 2 -1 3 4. Panamá 2 -2 0 Clasificados para los 16avos de final del Mundial 2026 México Suiza Canadá Estados Unidos Alemania Argentina Francia Noruega Portugal Colombia Eliminados del Mundial 2026 Turquía Túnez Haití Jordania Uzbekistán Prefiero a La República en Google