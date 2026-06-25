Previa Paraguay vs Australia EN VIVO HOY: pronóstico, posibles alineaciones y dónde ver el partido del Mundial 2026

Paraguay busca una victoria ante la selección de Australia. | Foto: AFP

Paraguay busca una victoria ante la selección de Australia. | Foto: AFP

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Paraguay vs Australia EN VIVO se enfrentan hoy jueves 25 de junio por la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se disputará desde las 21:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en el Área de la Bahía de San Francisco, y contará con el arbitraje del francés Clément Turpin. Ambas selecciones buscarán sumar puntos clave en un duelo que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen mundialista.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Australia?

En territorio peruano, el duelo entre Paraguay y Australia se podrá seguir desde las 21.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Argentina, Uruguay: 23:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 22:00 p.m.

Estados Unidos: 22:00 p.m.

Colombia, Ecuador: 21:00 p.m.

México: 22:00 p.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Paraguay vs Australia, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia online gratis?

Si deseas ver Paraguay vs Australia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Paraguay vs Australia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Matías Galarza, Gustavo Velázquez, Julio Enciso, Ramón Sosa, Isidro Pitta

Australia: Mathew Ryan, Lewis Miller, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Craig Goodwin, Martin Boyle, Mitchell Duke.