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Deportes

Países Bajos - Japón: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el grupo F del Mundial 2026

Europeos y asiáticos se verán las caras en el AT&T Stadium de Texas en el duelo por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos y Japón se enfrentan por el grupo F del Mundial 2026. Foto: UEFA/AFC/composición LR
Países Bajos y Japón se enfrentan por el grupo F del Mundial 2026. Foto: UEFA/AFC/composición LR
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Países Bajos afrontará su primer partido por la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto capitaneado por Virgil Van Dijk enfrentará a Japón este domingo 14 de junio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el AT&T Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.

El conjunto europeo busca superar lo hecho en el Mundial pasado, cuando quedó eliminado en los cuartos de final. Por el lado de Japón, atraviesa una buena racha, ya que no conoce derrotas desde septiembre del año pasado. Sin duda, será un encuentro muy parejo, en el que el buen fútbol está garantizado.

PUEDES VER: ¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

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¿Cuándo juega Países Bajos vs Japón?

El partido Países Bajos vs Japón se llevará a cabo el domingo 14 de junio en el AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Países Bajos vs Japón?

Este duelo, por la primera fecha del Mundial 2026, arrancará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

PUEDES VER: Fixture Mundial 2026: revisa las fechas y horarios de todos los partidos confirmados por FIFA

lr.pe

¿En qué canal ver Países Bajos vs Japón?

El partido entre Países Bajos y Japón se podrá seguir gratis a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, América tvGO y Disney Plus Premium se encargarán de la cobertura vía streaming.

Pronósticos para Países Bajos vs Japón

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Países Bajos sobre Japón.

  • Betsson: gana Países Bajos (2,05), empate (3,55), gana Japón (3,80)
  • Betano: gana Países Bajos (2,07), empate (3,65), gana Japón (3,70)
  • Bet365: gana Países Bajos (2,00), empate (3,50), gana Japón (3,75)
  • 1XBet: gana Países Bajos (1,98), empate (3,70), gana Japón (3,99)
  • Caliente: gana Países Bajos (2,00), empate (3,60), gana Japón (3,85)
  • Doradobet: gana Países Bajos (2,05), empate (3,64), gana Japón (3,74).
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