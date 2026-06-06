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León XIV confiesa si es hincha del Real Madrid o Barcelona: "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del..."

Durante el vuelo que lo trasladó a España, el sumo pontífice peruano no esquivó la pregunta de un periodista y dejó claro con qué club simpatiza.

El Papa León XIV se encuentra realizando un gira por varias ciudades de España. Foto: composición LR/AFP
El Papa León XIV se encuentra realizando un gira por varias ciudades de España. Foto: composición LR/AFP
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El Papa León XIV remeció las redes sociales con sus recientes declaraciones sobre su hinchaje. Durante el vuelo que lo trasladó a territorio español, la máxima autoridad de la Iglesia católica fue abordada por un periodista y, lejos de esquivar la interrogante, se animó a confesar si es aficionado del Barcelona o el Real Madrid.

El obispo peruano-estadounidense dejó en claro que, bajo la figura de sumo pontífice, su apoyo va hacia "todos los equipos"; sin embargo, con su nombre real, Robert Prevost, el panorama es distinto.

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Papa León XIV confiesa hinchaje por Real Madrid

Mientras se encontraba en el avión que lo desplazó hacia España, donde realizará una serie de visitas hasta el 12 de junio, el Papa León XIV expresó una curiosa respuesta sobre su preferencia futbolística y dejó en claro su gusto por el Real Madrid.

“Esa es fácil. El Papa es de todos los equipos... pero Robert Prevost es del Real Madrid”, contestó en medio de las risas de algunos acompañantes.

Florentino Pérez celebra hinchaje del Papa León XIV por Real Madrid

Las declaraciones de Robert Prevost no pasaron desapercibidas entre los aficionados del club más ganador en la historia de la Champions League. Florentino Pérez, presidente de la institución merengue, lo consideró un honor.

“Quiero dar la bienvenida también a Madrid al Papa León XIV, que hoy en el avión que le trasladaba a Madrid ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid, y eso es un orgullo y un honor”, manifestó en su discurso de cierre de campaña para lograr la reelección.

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¿De qué equipo peruano es hincha el Papa León XIV?

Luego de ser electo como el sucesor de Francisco en 2025, uno de los temas que más interés despertó en Perú fue el hinchaje del Papa León XIV. En ese sentido, el periodista Osler Lescano, quien conoció al pontífice durante su estadía en Chiclayo, mencionó que este simpatiza con Alianza Lima.

“Es cercano a las juventudes, es cercano a las parroquias, es cercano a las mujeres y es cercano al deporte también. Él tiene una inclinación a Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden de San Agustín. Ya imaginarán la algarabía que se está viviendo en este momento”, manifestó en diálogo con TV Perú.

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