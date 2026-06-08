Estados Unidos le niega el ingreso a árbitro del Mundial 2026 pese a contar con visa válida

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A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, una polémica inesperada sacude a la FIFA. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, uno de los jueces seleccionados para impartir justicia en el torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá, fue impedido de ingresar a territorio estadounidense pese a contar con una visa vigente y un pasaporte diplomático.

El incidente ocurrió cuando Artan llegó a Miami procedente de Turquía para incorporarse a las actividades previas al Mundial. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses le negaron la entrada y lo obligaron a regresar a Estambul. La decisión habría estado relacionada con las restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de Somalia, país incluido en la lista de naciones sujetas a controles especiales por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La situación ha generado indignación en Somalia y en diversos sectores del fútbol africano. Artan es considerado uno de los árbitros más destacados del continente y había sido reconocido recientemente como el mejor árbitro africano de 2025. Además, su designación para el Mundial representaba un hecho histórico, ya que se convertiría en el primer juez somalí en participar en una Copa del Mundo.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro designado para el Mundial 2026.

Tras conocerse el caso, dirigentes deportivos somalíes cuestionaron la medida y sostuvieron que perjudica los principios de igualdad y meritocracia que promueve el fútbol internacional. Por su parte, la FIFA confirmó que se encuentra revisando lo sucedido para determinar si existe una solución que permita la incorporación del árbitro a la competición.

La controversia se suma a otros problemas migratorios reportados en la antesala del Mundial 2026. En las últimas semanas, representantes de distintas delegaciones han denunciado retrasos y dificultades para obtener permisos de ingreso a Estados Unidos, lo que ha encendido las alarmas sobre la organización logística del torneo más importante del fútbol mundial.

Nacido en Mogadiscio y árbitro FIFA desde 2018, Artan ha construido una trayectoria ascendente en el arbitraje internacional. Fue el primer somalí en dirigir partidos de la Copa Africana de Naciones y también estuvo a cargo de encuentros de la Liga de Campeones de la CAF. Su presencia en el Mundial era vista como un símbolo del crecimiento del fútbol somalí en la escena internacional.