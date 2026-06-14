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Frenkie De Jong tampoco pudo responder en español en el Mundial 2026: ¿por qué la FIFA restringe usar este idioma en las conferencias?

A pesar de que varios jugadores tienen la predisposición para conversar en español con los medios de comunicación, la organización del Mundial 2026 no cede en su estricto protocolo.

Frenkie De Jong domina el español debido a que lleva varios años jugando en Barcelona. Foto: AFP
Frenkie De Jong domina el español debido a que lleva varios años jugando en Barcelona. Foto: AFP
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Dentro de los protocolos que implementó la FIFA para el Mundial 2026, uno de los que más controversia generó fue la limitación de algunos idiomas en las conferencias de prensa. Luego de lo acontecido con Vinícius Júnior y Achraf Hakimi, esta vez se le impidió al neerlandés Frenkie de Jong hablar en español.

Esta medida generó mucha polémica; incluso los futbolistas se vieron sorprendidos, pues muchos de ellos manejan el español a la perfección y no tienen inconvenientes para usarlo.

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FIFA impide a Frenkie de Jong hablar en español

En la conferencia previa al Japón vs Países Bajos, un periodista intentó hacerle una pregunta en español a Frenkie de Jong, estrella del FC Barcelona. Sin embargo, el moderador intervino para señalar que no estaba permitido usar ese idioma.

“No me molesta”, expresó el volante neerlandés, quien lleva varios años en LaLiga y domina el español. A pesar de ello, la organización remarcó que las preguntas deben formularse en inglés u otros de los idiomas permitidos en la rueda de prensa.

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¿Por qué la FIFA no permite hablar en español en las conferencias?

De acuerdo con el periodista Edgar Rosado, quien estuvo presente en la conferencia de prensa de Frenkie de Jong, la prohibición responde al protocolo diseñado por la FIFA para la atención a los medios de comunicación.

“La FIFA tiene clara su postura. Solo se pueden hablar 3 idiomas en las conferencias: el del equipo A, el del equipo B y el idioma oficial; es decir, en el caso de Japón contra Países Bajos, solamente se podía hablar japonés, neerlandes e inglés”, manifestó para la cadena TNT Sports.

En ese sentido, por más que los futbolistas dominen el español y tengan la predisposición de escuchar preguntas en otros idiomas, la normativa solo les permite hablar en su lengua nativa e impone el inglés (idioma oficial de la competición).

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