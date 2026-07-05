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Cristiano Ronaldo lanza contundente respuesta sobre su retiro: "Terminaré de jugar cuando quiera, no cuando vos quieras"

El delantero de 41 años reafirma su compromiso con la selección lusa y asegura que estará disponible para jugar mientras se sienta capaz de hacerlo junto a su selección.

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, reafirma su compromiso con la selección portuguesa antes del duelo contra España en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, reafirma su compromiso con la selección portuguesa antes del duelo contra España en el Mundial 2026. | Foto: TV Azteca
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Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención en la previa del duelo entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero de 41 años respondió con firmeza a las constantes preguntas sobre su retiro y dejó claro que la decisión sobre el final de su carrera dependerá únicamente de él.

El capitán de la selección portuguesa también aprovechó la conferencia de prensa para responder a las críticas que ha recibido por su continuidad en el combinado luso. Además, aseguró que mantiene intacto su compromiso con su país y que seguirá aportando al equipo mientras considere que puede hacerlo.

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Cristiano Ronaldo responde a las críticas sobre su retiro

“Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante. Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta", afirmó.

Ronaldo también destacó que competir al máximo nivel con 41 años es el resultado de los sacrificios realizados durante toda su trayectoria. "Ha sido una buena experiencia", señaló sobre disputar el Mundial a su edad.

"Ya no era el mismo jugador de antes. Pero de algo estoy seguro: nada ha cambiado. Sigo haciendo otras cosas. Así que espero hacerlo mañana", expresó al reconocer que ha tenido que adaptarse al paso del tiempo.

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"Hace 23 años que quieren matarme"

El exjugador del Real Madrid y Manchester United también respondió a quienes cuestionan su presencia como titular en la selección portuguesa. Fiel a su estilo, dejó una frase que rápidamente generó repercusión en el mundo del fútbol.

"Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta de que no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Intentan, intentan, intentan, pero no vale la pena; ya me acostumbré. Forma parte de esto", declaró.

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