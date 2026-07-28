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Política

Luis Galarreta es oficializado como primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori

Reconocido como hombre de confianza de Fujimori, Galarreta forma parte de la plancha presidencial de Fuerza Popular. Su nombramiento ya se había anticipado.

Galarreta toma juramento como premier de Keiko Fujimori | Foto: Captura de pantalla.
Galarreta toma juramento como premier de Keiko Fujimori | Foto: Captura de pantalla.
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Luis Galarreta será el primer presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori. Galarreta, quien integró la plancha presidencial de Fuerza Popular como primer vicepresidente, juró al cargo en una ceremonia encabezada por la presidenta.

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Su llegada al premierato ya había sido anunciada un día antes y era considerada una posibilidad altamente probable a partir de la información difundida por diversos medios de comunicación. Galarreta es uno de los principales hombres de confianza de Fujimori y forma parte de su círculo más cercano.

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Además de Galarreta, otras figuras cuya incorporación al gabinete ya había sido anunciada son el excandidato presidencial Carlos Espá, quien asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el economista Elmer Cuba, quien estará al frente del Ministerio de Economía.

Tras renunciar al Partido Popular Cristiano (PPC), Galarreta se incorporó a las filas del fujimorismo, pese a haber sido anteriormente un férreo crítico del movimiento naranja. En Fuerza Popular se desempeñó como congresista y parlamentario andino.

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