Partidos de hoy, lunes 1 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 1 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol sudamericano y amistosos internacionales entre selecciones. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se acerca el Mundial 2026 y las selecciones se vienen preparando para lo que será su participación en el torneo. Entre los encuentros más destacados está el duelo Colombia vs Costa Rica. De igual forma, se completa la jornada deportiva en las ligas de Ecuador y Bolivia. Asimismo, en Perú también continúa el fútbol, pero con enfrentamientos en la Liga 2.

Partidos amistosos internacionales HOY

Bulgaria vs Montenegro

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Eslovaquia vs Malta

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Noruega vs Suecia

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Turquía vs Macedonia del Norte

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Austria vs Túnez

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Colombia vs Costa Rica

Hora: 6.00 p. m.

Canal: DirecTV

Canadá vs Uzbekistán

Hora: 8.00 p. m.

Canal: FOX Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Leones del Norte vs Macará

Hora: 5.00 a. m.

Canal: Zapping

Técnico Universitario vs Barcelona SC

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Zapping

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Universitario de Vinto vs Aurora

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY