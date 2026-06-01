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Deportes

Partidos de hoy, lunes 1 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos de este lunes 1 de junio y con los amistosos internacionales entre selecciones.

Colombia, Noruega y Canadá juegan hoy sus respectivos amistosos internacionales. Foto: FCF/UEFA/CSA/composición LR
Colombia, Noruega y Canadá juegan hoy sus respectivos amistosos internacionales. Foto: FCF/UEFA/CSA/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 1 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol sudamericano y amistosos internacionales entre selecciones. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se acerca el Mundial 2026 y las selecciones se vienen preparando para lo que será su participación en el torneo. Entre los encuentros más destacados está el duelo Colombia vs Costa Rica. De igual forma, se completa la jornada deportiva en las ligas de Ecuador y Bolivia. Asimismo, en Perú también continúa el fútbol, pero con enfrentamientos en la Liga 2.

PUEDES VER: Jean Ferrari, Director General de la FPF, integra equipo técnico de Fuerza Popular y reaparece cerca del entorno de Keiko Fujimori

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Partidos amistosos internacionales HOY

  • Bulgaria vs Montenegro
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Eslovaquia vs Malta
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Noruega vs Suecia
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Turquía vs Macedonia del Norte
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Austria vs Túnez
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Colombia vs Costa Rica
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Canadá vs Uzbekistán
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: FOX Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Leones del Norte vs Macará
  • Hora: 5.00 a. m.
  • Canal: Zapping
  • Técnico Universitario vs Barcelona SC
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Zapping

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Universitario de Vinto vs Aurora
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Pirata vs Llacuabamba
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Juntos TV
  • Sport Huancayo 2 vs Ayacucho
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Juntos TV
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