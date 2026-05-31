Películas en Cines Junio 2026: cartelera de próximos estrenos de Scary Movie, Supergirl, Toy Story 5 y otras cintas más esperadas del mes

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Los cines de Perú se preparan para recibir una nueva ola de estrenos durante junio del 2026. Las principales cadenas del país ya han confirmado la llegada de esperadas producciones como Scary Movie, Supergirl y Toy Story 5, títulos que buscarán atraer a miles de espectadores en las próximas semanas.

Además de estas películas, la cartelera peruana incluirá nuevas propuestas de acción, ciencia ficción, comedia y animación para todos los públicos. Con funciones de preventa ya disponibles para algunos lanzamientos, junio se perfila como uno de los meses más atractivos del año para disfrutar del cine en pantalla grande.

¿Qué películas se estrenan en junio del 2026 en los cines peruanos?

Estas son algunas de las películas más esperadas que llegarán a las salas de Perú durante junio del 2026, según la programación publicada por Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.

4 de junio | Scary Movie 6

La popular franquicia de comedia y terror regresa con una nueva entrega protagonizada por parte del elenco original. Por el momento, figura entre los próximos estrenos de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis. La preventa está activa en las tres cadenas de cines antes mencionadas.

4 de junio | Amos del Universo

La nueva adaptación live-action de He-Man llegará a los cines peruanos con una historia centrada en el regreso del príncipe Adam a Eternia para enfrentar a Skeletor. Está anunciada en las carteleras de las principales cadenas y todavía no cuenta con preventa activa.

11 de junio | El día de la revelación

La nueva película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg plantea un escenario en el que la humanidad enfrenta señales de vida extraterrestre. Su estreno aparece dentro de los próximos lanzamientos de las cadenas de cine en Perú y, hasta el momento, no registra preventa disponible.

18 de junio | Toy Story 5

Woody, Buzz y Jessie regresan para una nueva aventura que abordará el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones. La película se estrenará en Cineplanet, Cinemark y Cinépolis. Además, ya cuenta con preventa habilitada en varias cadenas del país.

25 de junio | Supergirl

La nueva apuesta de DC Studios presentará a Kara Zor-El como protagonista de una aventura espacial inspirada en los cómics Woman of Tomorrow. Su llegada está prevista para las principales cadenas de cine en Perú. Por ahora, la preventa aún no se encuentra activa.

Más estrenos de películas en junio del 2026

La cartelera de los cines peruanos también incluye una variedad de títulos adicionales que se irán sumando durante el mes, de acuerdo con las secciones de próximos estrenos de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en Perú. Entre ellos destacan producciones de acción, terror, animación y eventos especiales que complementan los grandes lanzamientos de junio.

Más estrenos confirmados en cines de Perú (junio del 2026)

El juego de la muerte : La cacería – 11 de junio

: La cacería – 11 de junio The Amazing Digital Circus – 11 de junio

– 11 de junio BTS World Tour “Arirang” in Busan: Live Viewing – 13 de junio

– 13 de junio Minions & Monsters – 2 de julio (preestreno de cierre de mes en algunas cadenas)

En la mayoría de casos, estos títulos estarán disponibles en las principales cadenas del país, como Cineplanet, Cinemark Perú y Cinépolis Perú.

Con esta programación, junio del 2026 se perfila como uno de los meses con más estrenos del año en las salas peruanas, al combinar franquicias globales, propuestas familiares y títulos de alto interés comercial.