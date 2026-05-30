Partidos de hoy, sábado 30 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la última fecha del Torneo Apertura, semifinales de la Copa Panamericana de Vóley y la gran final de la Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este, sábado 30 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (Champions League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Todas las miradas se posarán sobre el partidazo entre PSG vs Arsenal para definir al campeón de la Champions League. Por otra parte, hay mucha expectativa entre los hinchas del vóley por ver a la selección peruana en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17.
Partidos de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17
- Perú vs Venezuela
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: YouTube de Norceca
- Estados Unidos vs Canadá
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: YouTube de Norceca
- Perú vs Honduras
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: YouTube de Norceca
Final de la Champions League
- PSG vs Arsenal
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
PUEDES VER: Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura
Partidos de HOY en la Liga 1
- ADT vs Cusco FC
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Comerciantes Unidos
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Universitario vs Sport Huancayo
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Amistosos internacionales HOY
- Ecuador vs Arabia Saudita
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: El Canal del Fútbol
- México vs Australia
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Canal 5
Partidos de HOY en la Liga Femenina
- Killas vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+