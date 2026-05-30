Partidos de hoy, sábado 30 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este, sábado 30 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (Champions League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Todas las miradas se posarán sobre el partidazo entre PSG vs Arsenal para definir al campeón de la Champions League. Por otra parte, hay mucha expectativa entre los hinchas del vóley por ver a la selección peruana en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17.

Partidos de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17

Perú vs Venezuela

Hora: 6.00 p. m.

Canal: YouTube de Norceca

Estados Unidos vs Canadá

Hora: 8.00 p. m.

Canal: YouTube de Norceca

Perú vs Honduras

Hora: 8.00 p. m.

Canal: YouTube de Norceca

Final de la Champions League

PSG vs Arsenal

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de HOY en la Liga 1

ADT vs Cusco FC

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Comerciantes Unidos

Hora: 5.30 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs Sport Huancayo

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Amistosos internacionales HOY

Ecuador vs Arabia Saudita

Hora: 6.30 p. m.

Canal: El Canal del Fútbol

México vs Australia

Hora: 9.00 p. m.

Canal: Canal 5

Partidos de HOY en la Liga Femenina