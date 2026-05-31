Partidos de hoy, domingo 31 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 31 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol brasileño y la continuación de la fecha 17 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney+ Premium, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, continúa la última jornada del Torneo Apertura, con el duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca. Luego de haber ganado el primer torneo, los blanquiazules buscan un nuevo triunfo para establecer un récord. Cienciano y Sporting Cristal se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la fecha. En el Brasileirao, habrá acción con grandes encuentros. Vasco da Gama y Atlético Mineiro protagonizan el duelo más llamativo del domingo.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Melgar vs Alianza Atlético

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

FC Cajamarca vs Alianza Lima

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Los Chankas vs UTC

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Sporting Cristal

Hora: 5.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos del Brasileirao HOY

Bragantino vs Internacional

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Fanatiz

Palmeiras vs Chapecoense

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Fanatiz

Vasco vs Atlético Mineiro

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Fanatiz

Cruzeiro vs Fluminense

Hora: 6.30 p. m.

Canal: SporTV

Remo vs Sao Paulo

Hora: 6.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY