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Partidos de hoy, domingo 31 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos de este domingo y con la continuación de la jornada 17 en el Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú.

Atlético Mineiro, Alianza Lima y Sporting Cristal juegan hoy domingo 31 de mayo. Foto: Brasileirao/Liga 1/composición LR
Atlético Mineiro, Alianza Lima y Sporting Cristal juegan hoy domingo 31 de mayo. Foto: Brasileirao/Liga 1/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 31 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol brasileño y la continuación de la fecha 17 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney+ Premium, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, continúa la última jornada del Torneo Apertura, con el duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca. Luego de haber ganado el primer torneo, los blanquiazules buscan un nuevo triunfo para establecer un récord. Cienciano y Sporting Cristal se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la fecha. En el Brasileirao, habrá acción con grandes encuentros. Vasco da Gama y Atlético Mineiro protagonizan el duelo más llamativo del domingo.

PUEDES VER: Martín Pérez Guedes no continuará en Universitario: se confirma su salida tras la última fecha del Torneo Apertura 2026

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Melgar vs Alianza Atlético
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • FC Cajamarca vs Alianza Lima
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Los Chankas vs UTC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Sporting Cristal
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos del Brasileirao HOY

  • Bragantino vs Internacional
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Palmeiras vs Chapecoense
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Vasco vs Atlético Mineiro
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Cruzeiro vs Fluminense
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Remo vs Sao Paulo
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Cantolao vs San Martín
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Juntos TV
  • Alianza Huánuco vs Binacional
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Juntos TV
  • Unión Comercio vs ADA Jaen
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Juntos TV
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