Partidos de hoy, domingo 31 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos de este domingo y con la continuación de la jornada 17 en el Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 31 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol brasileño y la continuación de la fecha 17 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney+ Premium, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En Perú, continúa la última jornada del Torneo Apertura, con el duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca. Luego de haber ganado el primer torneo, los blanquiazules buscan un nuevo triunfo para establecer un récord. Cienciano y Sporting Cristal se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la fecha. En el Brasileirao, habrá acción con grandes encuentros. Vasco da Gama y Atlético Mineiro protagonizan el duelo más llamativo del domingo.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Melgar vs Alianza Atlético
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs UTC
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Sporting Cristal
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos del Brasileirao HOY
- Bragantino vs Internacional
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Fanatiz
- Palmeiras vs Chapecoense
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Vasco vs Atlético Mineiro
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Cruzeiro vs Fluminense
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Remo vs Sao Paulo
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Cantolao vs San Martín
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Juntos TV
- Alianza Huánuco vs Binacional
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Juntos TV
- Unión Comercio vs ADA Jaen
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Juntos TV