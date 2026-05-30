Martín Pérez Guedes no continuará en Universitario: se confirma su salida tras la última fecha del Torneo Apertura 2026

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Universitario de Deportes atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. Al mal momento futbolístico del club, se suma la inminente partida de Martín Pérez Guedes. Su salida representa el final de una era en la cual fue partícipe en la obtención del tricampeonato con los títulos de 2023, 2024 y 2025. Según lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el mediocampista dejará la institución por motivos personales una vez concluido el Torneo Apertura.

Esto se termina de confirmar antes del duelo ante Sport Huancayo. Los referentes del plantel decidieron entregarle la cinta de capitán como reconocimiento a su trayectoria dentro del grupo. De igual forma, Aldo Corzo, líder del plantel crema, indicó en L1 Max que Martín Pérez Guedes jugará su último partido con la ‘U’.

Martín Pérez Guedes dejará Universitario de Deportes tras la última fecha del Torneo Apertura 2026

La salida del volante argentino es una realidad. Se desconoce el motivo de su decisión, pero aparentemente serían situaciones familiares que lo habrían llevado a tomar este camino. Martín Pérez Guedes atravesaba una situación familiar compleja, reconociendo que no estaba viviendo una temporada sencilla y que la distancia con sus seres queridos le afectaba emocionalmente.

Hasta el momento no se sabe quién llegará para reemplazarlo. La dirigencia crema trabaja en alternativas para cubrir el mediocampo. Entre los nombres que aparecen como opción figura Adrián Quiroz, actual jugador de Los Chankas, formado en Universitario. Las negociaciones todavía no están cerradas, pero el club empieza a prepararse con miras al Torneo Clausura.

¿En qué equipos jugó Martín Pérez Guedes?

El polifuncional volante jugó la mayor parte de su carrera en el fútbol argentino, previo a su paso por la Liga 1. Estos son los equipos donde jugó el mediocampista nacionalizado peruano.

Olimpo

Racing

Quilmes

Temperley

Defensores de Belgrano

Odisha FC

Gimnasia Jujuy

Universidad San Martín

Melgar

Universitario

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