Selección de Colombia en el Mundial 2026: fixture completo, rivales y cuándo juega su próximo partido
Con el entrenador Néstor Lorenzo al mando, la Selección de Colombia ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026. Conoce quiénes serán sus próximos rivales en la fase de grupos.
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La Selección de Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante selecciones que buscarán luchar por clasificar a la siguiente etapa del torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota revisamos el fixture y los próximos rivales del país cafetero.
Previo a su participación en la Copa del Mundo, la ‘Tricolor’ tiene pactados dos amistosos internacionales de preparación: sus rivales serán Costa Rica (lunes 1 de junio) y Jordania (domingo 7 de junio).
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¿Cuál es el próximo partido de Colombia?
La selección colombiana debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a su similar de Uzbekistán. El partido empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.
Fixture de Colombia en el Mundial 2026
El equipo de Luis Díaz y compañía integra el Grupo K junto con Portugal, RD Congo y Uzbekistán. Dos de sus partidos se jugarán en territorio mexicano y el último, en suelo estadounidense.
- Uzbekistán vs Colombia | miércoles 17 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Ciudad de México (México)
- Colombia vs RD Congo | martes 23 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Zadapán (México)
- Colombia vs Portugal | sábado 27 de junio del 2026 | 6.30 p. m. | Miami (Estados Unidos)
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Lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026
- Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
- Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Déiver Machado (Nantes)
- Volantes: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)
- Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting CP), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis)