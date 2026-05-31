Selección de Colombia en el Mundial 2026: fixture completo, rivales y cuándo juega su próximo partido

La selección de Colombia es de las favoritas en su grupo en el Mundial 2026. Foto: FCF

La selección de Colombia es de las favoritas en su grupo en el Mundial 2026. Foto: FCF

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La Selección de Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante selecciones que buscarán luchar por clasificar a la siguiente etapa del torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota revisamos el fixture y los próximos rivales del país cafetero.

Previo a su participación en la Copa del Mundo, la ‘Tricolor’ tiene pactados dos amistosos internacionales de preparación: sus rivales serán Costa Rica (lunes 1 de junio) y Jordania (domingo 7 de junio).

¿Cuál es el próximo partido de Colombia?

La selección colombiana debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a su similar de Uzbekistán. El partido empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.

Fixture de Colombia en el Mundial 2026

El equipo de Luis Díaz y compañía integra el Grupo K junto con Portugal, RD Congo y Uzbekistán. Dos de sus partidos se jugarán en territorio mexicano y el último, en suelo estadounidense.

Uzbekistán vs Colombia | miércoles 17 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Ciudad de México (México)

Colombia vs RD Congo | martes 23 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Zadapán (México)

Colombia vs Portugal | sábado 27 de junio del 2026 | 6.30 p. m. | Miami (Estados Unidos)

Lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Déiver Machado (Nantes)