Renzo Garcés lanza advertencia a Lamine Yamal previo al amistoso Perú vs España: "Pasa la pelota o el jugador, no los dos"

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La selección peruana ya empieza a vivir la previa de sus próximos amistosos internacionales, y el encuentro que más expectativa genera es el choque ante España. Uno de los defensores presentes en la convocatoria de Perú es Renzo Garcés, quien dejó un mensaje que no pasó desapercibido al referirse a un posible enfrentamiento con Lamine Yamal.

El zaguero de Alianza Lima dejó clara su disposición para asumir el reto de marcar a uno de los futbolistas más destacados en la actualidad. “Si me toca medirme ante Lamine Yamal, o pasa la pelota o pasa el jugador, no los dos”, declaró Renzo Garcés, quien llega de coronarse campeón del Torneo Apertura con el club íntimo.

Renzo Garcés y su mensaje previo al amistoso entre Perú y España

El defensor nacional también manifestó su deseo de disputar ambos partidos programados para la fecha FIFA, ante Haití y España, y destacó su compromiso cada vez que le toque vestir la camiseta de la ‘bicolor’. “Yo quisiera jugar los dos amistosos, me gusta estar en la selección y voy a dar siempre todo de mí para ser convocado”, mencionó el central.

El duelo entre Perú y España se perfila como una de las pruebas más exigentes para la ‘blanquirroja’. El equipo dirigido por Mano Menezes buscará medir su nivel frente a un combinado europeo lleno de figuras. Entre ellas, destaca Lamine Yamal, atacante del Barcelona y una de las principales cartas ofensivas de ‘La Roja’.

¿Cuándo se juega el Perú vs España?

La 'Bicolor' jugará ante España el lunes 8 de junio desde las 9.00 p. m. (hora peruana). Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en México. Antes de este cotejo, la selección peruana enfrentará a Haití el viernes 5 de junio a las 7.00 p. m. en Estados Unidos.