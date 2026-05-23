Ignacio Buse y su impresionante ascenso en el ranking: tenista peruano escala posiciones tras ganar el ATP 500 de Hamburgo

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El tenis peruano vive uno de sus momentos más importantes de los últimos años gracias al reciente logro de Ignacio Buse. Nacho se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer al estadounidense Tommy Paul en una final histórica. Tras este logro, el peruano consiguió un notable ascenso en el ranking ATP.

Con tan solo 22 años, Buse logró quedarse con este título luego de imponerse por 2-1 sobre Paul, actual top 30 del mundo. De esta manera, el peruano consiguió el primer trofeo ATP de su carrera profesional.

Ignacio Buse escala hasta el puesto 31 en el ranking ATP. Foto: ATP

Ignacio Buse escala posiciones en el ranking tras ganar el ATP 500 de Hamburgo

La campaña de Nacho en el torneo desarrollado en Hamburgo fue histórica para el tenis peruano. Buse inició la competición desde la fase clasificatoria y eliminó a varios rivales, por lo que se consolidó como una de las grandes sorpresas de la temporada en tierras alemanas.

Gracias a este título, Ignacio Buse tendrá un importante salto en el ranking ATP. Según reportes especializados, el peruano se ubicará en el puesto 31 y alcanzará la mejor ubicación de su carrera. Tengamos en cuenta que en los últimos días ya había asegurado su ingreso al top 50 tras sus buenas actuaciones en Hamburgo, pero el título obtenido hizo que superara dicho logro.

¿Cuándo será el siguiente partido de Ignacio Buse?

Luego de ganar el ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse deberá enfocarse en lo que será su participación en Roland Garros. Por lo tanto, el próximo duelo de Nacho será ante el tenista ruso Andrey Rublev el lunes 25 de mayo a partir de las 4.00 a. m. (hora peruana).