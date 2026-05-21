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Horacio Melgarejo vuelve a protagonizar un episodio polémico. Las recientes declaraciones del entrenador sobre el triunfo de Alianza Lima ante Cienciano no pasaron desapercibidas para el periodista Mr. Peet, quien apuntó contra el DT por cuestionar las decisiones arbitrales e insinuar que estuvo 'armado'.

Antes de enfrentarse a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana, el estratega del conjunto imperial sorprendió al anunciar que tomará medidas legales contra el reconocido comunicador.

DT de Cienciano tomará medidas legales contra Mr. Peet

A través de un comunicado, el argentino sostuvo que en ningún momento insinuó irregularidades en el desarrollo del Torneo Apertura de la Liga 1. Respecto a las expresiones de Mr. Peet, el técnico señaló que estas "constituyen una imputación pública de hechos que no he cometido, atentan contra mi honor, mi trayectoria profesional y mi dignidad personal, y buscan deliberadamente predisponer a la opinión pública peruana en mi contra".

"He instruido a mi equipo legal para iniciar las acciones judiciales correspondientes contra el señor Peter Arévalo por los presuntos delitos contra el honor previstos en la legislación peruana, así como las acciones civiles por daños y perjuicios que correspondan", agregó sobre las medidas que adoptará.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el DT de Cienciano?

"Cienciano tuvo que quedarse con uno menos en el primer minuto por la falta de Garcés. Si a partir de eso vas a insinuar que esto está armado, tienes que hacerte cargo de lo que dices. El tipo está usando el fútbol peruano para ganar notoriedad, y nosotros se lo estamos permitiendo (…) Cualquiera puede venir al fútbol peruano e insinuar cosas, decir cosas sin pruebas, ganar notoriedad… Ya ganó notoriedad en cadenas internacionales, pero no por lo que hace su equipo", sostuvo en el programa 'A presión'.

Por otra parte, el narrador remarcó que la Comisión de Disciplina de la FPF debería actuar de oficio ante las declaraciones de Horacio Melgarejo.

"Aquí no puede venir cualquiera a ganar notoriedad a partir de ensuciar el fútbol peruano. Y no es la primera vez. Espero que la Comisión de Disciplina actúe de oficio. No solamente está contra un club, es contra el sistema. Para él es un juego, el fútbol peruano es la chacra de Melgarejo y las autoridades lo permiten", indicó.