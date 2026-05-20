Alianza Lima - Los Chankas: día, hora y canal del partido por la definición del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima y Los Chankas se ubican en el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones, respectivamente. Foto: composición LR/Liga 1/Los Chankas

Alianza Lima y Los Chankas se ubican en el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones, respectivamente. Foto: composición LR/Liga 1/Los Chankas

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Alianza Lima y Los Chankas se alistan para jugar una verdadera final en la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El estadio Alejandro Villanueva será testigo del partido que puede definir al primer campeón de la temporada, pues ambos equipos son los únicos que cuentan con opciones de ganar el trofeo.

Los dirigidos por Pablo Guede, que vienen de imponerse en su visita a Cienciano del Cusco, parten con la primera opción tras ubicarse en la cima con 36 unidades (tres por encima de su rival de turno); en ese sentido, los blanquiazules solo necesitan un empate para consagrarse.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Los Chankas por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas, determinante en la fecha 16 del Torneo Apertura, se jugará el sábado 23 de mayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a blanquiazules y andahuaylinos se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas?

La transmisión de Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra y Wow, entre otros.

Alianza Lima - Los Chankas: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Lima y Los Chankas por el fútbol peruano. Los victorianos nunca cayeron ante los guerreros en duelos de Primera División.

Los Chankas 1-2 Alianza Lima | 05.11.25 | Liga 1

Alianza Lima 1-0 Los Chankas | 18.04.25 | Liga 1

Los Chankas 0-1 Alianza Lima | 24.08.24 | Liga 1

Alianza Lima 3-0 Los Chankas | 28.03.24 | Liga 1

Los Chankas 3-2 Alianza Lima | 11.06.21 | Copa Bicentenario

Entradas para Alianza Lima - Los Chankas

Matute lucirá repleto en el penúltimo partido de los íntimos. A 3 días del enfrentamiento, todas las entradas se agotaron.



