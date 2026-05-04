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Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

La jefa de equipo de Alianza Lima confirmó que algunas voleibolistas no seguirán en la institución blanquiazul pese a ganar el título de la Liga Peruana de Vóley.

Cenaida Uribe ya está planificando la siguiente temporada en Alianza Lima. Foto: Latina
Cenaida Uribe ya está planificando la siguiente temporada en Alianza Lima. Foto: Latina
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Luego de ganar el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima ya se encuentra planificando lo que será la siguiente temporada. Si bien pueden haber nuevos fichajes en el club, se ha confirmado las salidas de piezas fundamentales para la obtención del título. La jefa de equipo, Cenaida Uribe, indicó que el plantel sufrirá algunas modificaciones de cara a la próxima campaña, revelando las bajas del técnico argentino Facundo Morando y la francesa Maeva Orlé.

Al finalizar el partido ante la Universidad San Martín, la directiva blanquiazul aclaró que la decisión de que el entrenador y la voleibolista no continúen ya estaba tomada por ellos mismos. “Por decisión personal y crecimiento profesional, eso se habló hace tiempo, pero se tenía que acabar el campeonato”, mencionó para Latina.

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Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima

La exvoleibolista destacó el trabajo de Facundo Morando en la institución blanquiazul, quien consiguió dos títulos (temporadas 2024-2025 y 2025-2026) con el club. "Muy importante el aporte que dio Facundo para lograr este nuevo campeonato. Lo que ha conseguido con las jugadoras ha sido fundamental. Tiene otra manera de trabajar en comparación con otros entrenadores y eso nos dio resultados", mencionó Uribe.

En cuanto a la conformación del plantel de Alianza Lima de cara a la siguiente campaña, señaló que mantendrá la base, pero confirmó la baja sensible de Maeva Orlé. “Marín va a continuar, Chabela está, Diana está y el resto, todas están, de las peruanas, todas. De las extranjeras, algunas van a salir. Maeva ya se va y estamos buscando jugadoras que tengan nivel. Maeva ha dejado la valla muy alta y es bien complicado", indicó para Latina.

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¿Qué equipos ha dirigido Facundo Morando?

El entrenador argentino ha estado al mando de distintos clubes, sobre todo fuera de su país. De igual forma, dirige actualmente la selección de Argentina.

  • River Plate (Argentina)
  • Romeo Normanna Aversa (Italia)
  • VC Tirol (Austria)
  • Oberbank Steelvolleys Linz Steg (Austria)
  • Tenerife Libby’s La Laguna (España)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Selección de Argentina
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