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La felicidad por el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley no impide que la directiva de Alianza Lima siga trabajando. Cenaida Uribe, jefa del equipo blanquiazul, se pronunció sobre la planificación de la próxima temporada y anunció los primeros refuerzos. En ese sentido, uno de los nombres que surgió en el debate fue el de Flavia Montes.

La experimentada central de la selección peruana estuvo muy cerca de sumarse al club blanquiazul en 2024; sin embargo, terminó optando por la propuesta de la Universidad San Martín.

Flavia Montes será nueva jugadora de Alianza Lima

Cenaida Uribe no se animó a mencionar directamente a Flavia Montes, pero, al ser consultada sobre la central de la San Martín, dio a entender que ya aceptó la oferta. “Claro (un sueño cumplido de Flavia); si no, no hubiera aceptado. Estamos contentos”, manifestó en una entrevista con Puro Vóley.

La exvoleibolista aprovechó la ocasión para referirse a la polémica que hubo hace años por el frustrado fichaje de Montes y aseguró que este episodio fue superado.

“Sí (reconciliación). Yo soy recontra directa, así como te puedo contar a ti lo que pasó y no me gustó tal y tal… Comenzamos de nuevo (...). Yo la busqué. Ya está”, agregó.

Refuerzos de Alianza Lima vóley

Durante su intervención, la directiva victoriana confirmó que Daniela Bulaich —olímpica con la selección argentina—, la estadounidense Allison Holland y la armadora peruana Cristina Cuba (Regatas Lima) se incorporarán al plantel.

Por otra parte, respecto al reemplazo de Facundo Morando, Cenaida señaló que ya tiene al elegido. Aunque evitó mencionar el nombre, reveló que también es de nacionalidad argentina y cuenta con un perfil similar al de su antecesor.