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Deportes

Partidos de hoy, martes 28 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo con la Champions League y los duelos por fase de grupos de Copa Libertadores.

PSG, Sporting Cristal y Santos juegan hoy martes 28 de abril en sus respectivas competencias internacionales. Foto: Ligue1/Liga1/Brasileirao/composición LR
PSG, Sporting Cristal y Santos juegan hoy martes 28 de abril en sus respectivas competencias internacionales. Foto: Ligue1/Liga1/Brasileirao/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy martes 28 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores campeonatos del mundo como la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En Centroamérica, se juegan las semifinales de la Concachampions. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo, el duelo más interesante de la fase de semifinales en Champions League es PSG vs Bayern Múnich. En la Copa Libertadores, Sporting Cristal recibe a Junior de Barranquilla en busca de un triunfo que lo ubique en el primer lugar de su grupo. Otro partidazo es el que jugará San Lorenzo ante Santos por la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota: "Cada uno debe verse así mismo"

lr.pe

Partidos de la Champions League HOY

  • PSG vs Bayern Múnich
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Lanús vs LDU Quito
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Libertad vs Independiente del Valle
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universidad Central vs Rosario Central
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Cruzeiro vs Boca Juniors
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sporting Cristal vs Junior
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Tolima vs Coquimbo
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Botafogo vs Independiente
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • San Lorenzo vs Santos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Barracas Central vs Audax
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Millonarios vs Sao Paulo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Recoleta vs Deportivo Cuenca
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • O’Higgins vs Boston River
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Concacaf Champions Cup HOY

  • Nashville vs Tigres
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
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