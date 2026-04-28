Partidos de hoy, martes 28 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy martes 28 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores campeonatos del mundo como la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En Centroamérica, se juegan las semifinales de la Concachampions. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo, el duelo más interesante de la fase de semifinales en Champions League es PSG vs Bayern Múnich. En la Copa Libertadores, Sporting Cristal recibe a Junior de Barranquilla en busca de un triunfo que lo ubique en el primer lugar de su grupo. Otro partidazo es el que jugará San Lorenzo ante Santos por la Copa Sudamericana.

Partidos de la Champions League HOY

PSG vs Bayern Múnich

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Lanús vs LDU Quito

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Libertad vs Independiente del Valle

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Universidad Central vs Rosario Central

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Cruzeiro vs Boca Juniors

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Sporting Cristal vs Junior

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN

Tolima vs Coquimbo

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Botafogo vs Independiente

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

San Lorenzo vs Santos

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Barracas Central vs Audax

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Millonarios vs Sao Paulo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV

Recoleta vs Deportivo Cuenca

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV

O’Higgins vs Boston River

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Concacaf Champions Cup HOY