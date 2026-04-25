HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, sábado 25 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, semifinal de la FA Cup y la Liga Femenina.

Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de abril. Foto: composición LR/AFP/Sporting Cristal/Liga Femenina
Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de abril. Foto: composición LR/AFP/Sporting Cristal/Liga Femenina
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 25 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga 2) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 PlayDisney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Sporting Cristal buscará un triunfo en Cutervo ante Comerciantes Unidos. El City de Guardiola busca dar el último paso para llegar a la final de la FA Cup. Por su parte, la Liga Femenina nos ofrecerá en su cuarta jornada el clásico Universitario vs Cristal.

PUEDES VER: Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • CD Moquegua vs FC Cajamarca
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs Juan Pablo II
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • UNSAAC vs Carlos Mannucci
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+
  • Universitario vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+, Juntos TV

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Getafe vs Barcelona
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Atlético Madrid vs Athletic
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports, DGo

Partidos de HOY en la Premier League

  • Liverpool vs Crystal Palace
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Arsenal vs Newcastle
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional

  • River Plate vs Aldosivi
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la FA CUP de Inglaterra

  • Manchester City vs Southampton
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Liga 2: partidos de HOY

  • Deportivo Llacubamba vs ADA Jaen
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Nativa TV, YouTube Bicolor+
  • Santos vs Sport Huancayo 2
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Youtube Bicolor+

Partidos de la liga colombiana HOY

  • Deportivo Pereira vs Atlético Nacional
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: RCN, Fanatiz
  • Deportivo Cali vs América de Cali
  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: RCN, Fanatiz
Notas relacionadas
Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

LEER MÁS
Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”

Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”

LEER MÁS
Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva: "Me apena porque hice un caso de éxito"

Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva: "Me apena porque hice un caso de éxito"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025