Partidos de hoy, sábado 25 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, semifinal de la FA Cup y la Liga Femenina.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 25 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga 2) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 PlayDisney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Sporting Cristal buscará un triunfo en Cutervo ante Comerciantes Unidos. El City de Guardiola busca dar el último paso para llegar a la final de la FA Cup. Por su parte, la Liga Femenina nos ofrecerá en su cuarta jornada el clásico Universitario vs Cristal.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- CD Moquegua vs FC Cajamarca
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Juan Pablo II
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga Femenina HOY
- UNSAAC vs Carlos Mannucci
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
- Universitario vs Sporting Cristal
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+, Juntos TV
Partidos de LaLiga de España HOY
- Getafe vs Barcelona
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Atlético Madrid vs Athletic
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports, DGo
Partidos de HOY en la Premier League
- Liverpool vs Crystal Palace
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Arsenal vs Newcastle
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de HOY en la Liga Profesional
- River Plate vs Aldosivi
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la FA CUP de Inglaterra
- Manchester City vs Southampton
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Liga 2: partidos de HOY
- Deportivo Llacubamba vs ADA Jaen
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Nativa TV, YouTube Bicolor+
- Santos vs Sport Huancayo 2
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Youtube Bicolor+
Partidos de la liga colombiana HOY
- Deportivo Pereira vs Atlético Nacional
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: RCN, Fanatiz
- Deportivo Cali vs América de Cali
- Hora: 6.10 p. m.
- Canal: RCN, Fanatiz