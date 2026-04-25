Partidos de hoy, sábado 25 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 25 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga 2) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 PlayDisney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Sporting Cristal buscará un triunfo en Cutervo ante Comerciantes Unidos. El City de Guardiola busca dar el último paso para llegar a la final de la FA Cup. Por su parte, la Liga Femenina nos ofrecerá en su cuarta jornada el clásico Universitario vs Cristal.

Partidos de la Liga 1 HOY

CD Moquegua vs FC Cajamarca

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Juan Pablo II

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina HOY

UNSAAC vs Carlos Mannucci

Hora: 12.30 p. m.

Canal: YouTube Bicolor+

Universitario vs Sporting Cristal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: YouTube Bicolor+, Juntos TV

Partidos de LaLiga de España HOY

Getafe vs Barcelona

Hora: 9.15 a. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Atlético Madrid vs Athletic

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports, DGo

Partidos de HOY en la Premier League

Liverpool vs Crystal Palace

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Arsenal vs Newcastle

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional

River Plate vs Aldosivi

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la FA CUP de Inglaterra

Manchester City vs Southampton

Hora: 11.15 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Liga 2: partidos de HOY

Deportivo Llacubamba vs ADA Jaen

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Nativa TV, YouTube Bicolor+

Santos vs Sport Huancayo 2

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Youtube Bicolor+

Partidos de la liga colombiana HOY