Partidos de hoy, domingo 26 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Liga 2 y la gran final de la Liga Peruana de Vóley.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 26 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga 2) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 PlayDisney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Alianza Lima y Universitario buscarán un nuevo triunfo en el Torneo Apertura de la Liga 1. Por otra parte, hay mucha expectativa por la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- UTC vs Cienciano
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs Sport Huancayo
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Universitario vs Alianza Atlético
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Alianza Lima vs San Martín
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV
Partidos de LaLiga 2 HOY
- Cantolao vs Unión Comercio
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Minas vs Binacional
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Estudiantil CNI vs Ayacucho
- Hora: 3.10 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Tacna Heroica vs Comerciantes
- Hora: 3.15 p. m.
Partidos de HOY en LaLiga de España
- Rayo Vallecano vs Real Sociedad
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports, DGo
- Osasuna vs Sevilla
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: DSports, DGo
Serie A de Italia: partidos de HOY
- Milan vs Juventus
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus