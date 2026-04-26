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Partidos de hoy, domingo 26 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Liga 2 y la gran final de la Liga Peruana de Vóley.

Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de abril. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario
Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de abril. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 26 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga 2) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 PlayDisney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Alianza Lima y Universitario buscarán un nuevo triunfo en el Torneo Apertura de la Liga 1. Por otra parte, hay mucha expectativa por la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026.

PUEDES VER: Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

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Partidos de la Liga 1 HOY

  • UTC vs Cienciano
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs Alianza Atlético
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

Partidos de LaLiga 2 HOY

  • Cantolao vs Unión Comercio
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Minas vs Binacional
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Estudiantil CNI vs Ayacucho
  • Hora: 3.10 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Tacna Heroica vs Comerciantes
  • Hora: 3.15 p. m.

Partidos de HOY en LaLiga de España

  • Rayo Vallecano vs Real Sociedad
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports, DGo
  • Osasuna vs Sevilla
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: DSports, DGo

Serie A de Italia: partidos de HOY

  • Milan vs Juventus
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
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