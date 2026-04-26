Partidos de hoy, domingo 26 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 26 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga 2) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 PlayDisney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Alianza Lima y Universitario buscarán un nuevo triunfo en el Torneo Apertura de la Liga 1. Por otra parte, hay mucha expectativa por la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026.

Partidos de la Liga 1 HOY

UTC vs Cienciano

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Cusco vs Sport Huancayo

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs Alianza Atlético

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

Alianza Lima vs San Martín

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina TV

Partidos de LaLiga 2 HOY

Cantolao vs Unión Comercio

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Minas vs Binacional

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Estudiantil CNI vs Ayacucho

Hora: 3.10 p. m.

Canal: Bicolor+

Tacna Heroica vs Comerciantes

Hora: 3.15 p. m.

Partidos de HOY en LaLiga de España

Rayo Vallecano vs Real Sociedad

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports, DGo

Osasuna vs Sevilla

Hora: 3.30 p. m.

Canal: DSports, DGo

Serie A de Italia: partidos de HOY