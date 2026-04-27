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Deportes

Partidos de hoy, lunes 27 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y con los últimos duelos de la fecha 12 en el Torneo Apertura.

Manchester United, Los Chankas y Lazio juegan hoy lunes 27 de abril en sus respectivas ligas. Foto: Premier League/Liga1/Serie A/composición LR
Manchester United, Los Chankas y Lazio juegan hoy lunes 27 de abril en sus respectivas ligas. Foto: Premier League/Liga1/Serie A/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy lunes 27 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores campeonatos del mundo como LaLiga, Premier League y la Serie A. De igual forma, habrá acción en Perú con los últimos duelos de la fecha 12 en el Torneo Apertura. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo, uno de los duelos más llamativos del día es el Manchester United vs Brentford en el fútbol inglés. En la Serie A, juegan Lazio y Udinese, quienes cierran la jornada en Italia. El Torneo Apertura también trae un partidazo: ADT ante Los Chankas. Los ‘Guerreros’ viajan a Tarma en busca del liderato del campeonato. Por la noche, se enfrentan Deportivo Garcilaso vs Melgar en el último duelo de la fecha 12.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • ADT vs Los Chankas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs Melgar
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Espanyol vs Levante
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Manchester United vs Brentford
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Cagliari vs Atalanta
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lazio vs Udinese
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Gil Vicente vs Casa Pia
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Sport TV1

Partidos de la Liga de Argentina HOY

  • Vélez Sarsfield vs Unión de Santa Fe
  • Hora: 4.45 p. m.
  • Canal: ViX
  • Huracán vs Argentinos Jrs.
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Pirata vs César Vallejo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
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