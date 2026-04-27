Partidos de hoy, lunes 27 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy lunes 27 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores campeonatos del mundo como LaLiga, Premier League y la Serie A. De igual forma, habrá acción en Perú con los últimos duelos de la fecha 12 en el Torneo Apertura. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo, uno de los duelos más llamativos del día es el Manchester United vs Brentford en el fútbol inglés. En la Serie A, juegan Lazio y Udinese, quienes cierran la jornada en Italia. El Torneo Apertura también trae un partidazo: ADT ante Los Chankas. Los ‘Guerreros’ viajan a Tarma en busca del liderato del campeonato. Por la noche, se enfrentan Deportivo Garcilaso vs Melgar en el último duelo de la fecha 12.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

ADT vs Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Deportivo Garcilaso vs Melgar

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Espanyol vs Levante

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Manchester United vs Brentford

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Cagliari vs Atalanta

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Lazio vs Udinese

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Gil Vicente vs Casa Pia

Hora: 2.15 p. m.

Canal: Sport TV1

Partidos de la Liga de Argentina HOY

Vélez Sarsfield vs Unión de Santa Fe

Hora: 4.45 p. m.

Canal: ViX

Huracán vs Argentinos Jrs.

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY