PSG - Bayern Múnich: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por semifinales de la Champions League

PSG y Bayern Múnich buscan quedarse con uno de los boletos para la final de la Champions League en Budapest. Foto: UEFA Champions League

PSG y Bayern Múnich buscan quedarse con uno de los boletos para la final de la Champions League en Budapest. Foto: UEFA Champions League

¡Final adelantada! El arranque de las semifinales de la Champions League nos regalará el partidazo entre PSG - Bayern Múnich. Los parisinos no pasaron mayores apuros para dejar en el camino al Liverpool y mantienen la ilusión de levantar por segunda ocasión consecutiva la ‘Orejona’.

Por su parte, el equipo de Luis Díaz y Michael Olise logró meterse entre los 4 mejores del torneo gracias a su agónico triunfo en la serie contra Real Madrid. Los bávaros sueñan con adjudicarse el trofeo después de 6 años.

¿Cuándo se juega el partido PSG - Bayern Múnich?

El encuentro entre PSG y Bayern Múnich, por la semifinal de ida de la Champions League, se disputará el martes 28 de abril en el estadio Parque de los Príncipes.

¿A qué hora se juega PSG - Bayern Múnich?

En Perú, el partido entre los parisinos y bávaros comenzará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG - Bayern Múnich?

Este emocionante partido será transmitido por ESPN en Sudamérica, excepto en Argentina, donde se verá por Fox Sports. En otras regiones, estará disponible en las siguientes señales.

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Centroamérica y México: FOX+

Estados Unidos: TUDN, DAZN, Univisión

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial PSG - Bayern Múnich: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos equipos en Champions League y Mundial de Clubes.

PSG 1-2 Bayern Múnich | 04.11.25

PSG 2-0 Bayern Múnich | 05.07.25

Bayern Múnich 1-0 PSG | 26.11.24

Bayern Múnich 2-0 PSG | 08.03.23

PSG 0-1 Bayern Múnich | 14.02.23.

Pronósticos para el partido PSG - Bayern Múnich

A tres días del encuentro, las casas de apuestas consideran que el PSG tiene una ligera ventaja para imponerse en el primer duelo.

Betsson: gana PSG (2,32), empate (3,85), gana Bayern Múnich (2,90)

Betano: gana PSG (2,27), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,87)

Bet365: gana PSG (2,30), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,75)

1XBet: gana PSG (2,35), empate (4,02), gana Bayern Múnich (2,94)

Coolbet: gana PSG (2,32), empate (3,93), gana Bayern Múnich (2,87)

Doradobet: gana PSG (2,41), empate (3,72), gana Bayern Múnich (2,72).





