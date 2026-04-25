HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

PSG - Bayern Múnich: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por semifinales de la Champions League

Los 2 mejores equipos de Europa van a protagonizar una infartente serie semifinal en la Champions League 2025-26. Revisa todo sobre el primer partido PSG vs Bayern.

PSG y Bayern Múnich buscan quedarse con uno de los boletos para la final de la Champions League en Budapest. Foto: UEFA Champions League
PSG y Bayern Múnich buscan quedarse con uno de los boletos para la final de la Champions League en Budapest. Foto: UEFA Champions League
Compartir

¡Final adelantada! El arranque de las semifinales de la Champions League nos regalará el partidazo entre PSG - Bayern Múnich. Los parisinos no pasaron mayores apuros para dejar en el camino al Liverpool y mantienen la ilusión de levantar por segunda ocasión consecutiva la ‘Orejona’.

Por su parte, el equipo de Luis Díaz y Michael Olise logró meterse entre los 4 mejores del torneo gracias a su agónico triunfo en la serie contra Real Madrid. Los bávaros sueñan con adjudicarse el trofeo después de 6 años.

PUEDES VER: Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

lr.pe

¿Cuándo se juega el partido PSG - Bayern Múnich?

El encuentro entre PSG y Bayern Múnich, por la semifinal de ida de la Champions League, se disputará el martes 28 de abril en el estadio Parque de los Príncipes.

¿A qué hora se juega PSG - Bayern Múnich?

En Perú, el partido entre los parisinos y bávaros comenzará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG - Bayern Múnich?

Este emocionante partido será transmitido por ESPN en Sudamérica, excepto en Argentina, donde se verá por Fox Sports. En otras regiones, estará disponible en las siguientes señales.

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Centroamérica y México: FOX+
  • Estados Unidos: TUDN, DAZN, Univisión
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial PSG - Bayern Múnich: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos equipos en Champions League y Mundial de Clubes.

  • PSG 1-2 Bayern Múnich | 04.11.25
  • PSG 2-0 Bayern Múnich | 05.07.25
  • Bayern Múnich 1-0 PSG | 26.11.24
  • Bayern Múnich 2-0 PSG | 08.03.23
  • PSG 0-1 Bayern Múnich | 14.02.23.

PUEDES VER: Representante de Erick Noriega confirma contacto con Sporting Lisboa y varios clubes de Europa: "Va a ser difícil que Gremio pueda retenerlo"

lr.pe

Pronósticos para el partido PSG - Bayern Múnich

A tres días del encuentro, las casas de apuestas consideran que el PSG tiene una ligera ventaja para imponerse en el primer duelo.

  • Betsson: gana PSG (2,32), empate (3,85), gana Bayern Múnich (2,90)
  • Betano: gana PSG (2,27), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,87)
  • Bet365: gana PSG (2,30), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,75)
  • 1XBet: gana PSG (2,35), empate (4,02), gana Bayern Múnich (2,94)
  • Coolbet: gana PSG (2,32), empate (3,93), gana Bayern Múnich (2,87)
  • Doradobet: gana PSG (2,41), empate (3,72), gana Bayern Múnich (2,72).



Notas relacionadas
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Barcelona le dice adiós a la Champions League: ganó 2-1 a Atlético Madrid, pero no le alcanzó para remontar la serie

Barcelona le dice adiós a la Champions League: ganó 2-1 a Atlético Madrid, pero no le alcanzó para remontar la serie

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

LEER MÁS
Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Partido Barcelona vs Getafe EN VIVO HOY: transmisión de LaLiga de España vía ESPN

Partido Barcelona vs Getafe EN VIVO HOY: transmisión de LaLiga de España vía ESPN

LEER MÁS
Sporting Cristal se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer a Carabobo en la tanda de penales

Sporting Cristal se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer a Carabobo en la tanda de penales

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 25 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 25 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025