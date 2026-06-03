Keiko Fujimori llama "Frankenstein político" a Juntos por el Perú por nuevo equipo técnico y plan de gobierno

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La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el nuevo equipo técnico y el plan de gobierno de Juntos por el Perú, el partido de su rival electoral, Roberto Sánchez. A propósito de la incorporación de figuras provenientes de distintas organizaciones políticas, Fujimori calificó esta alianza como "una repartija más".

"Cambia de planes y de discursos a cada rato. La foto de ayer, junto a personas que han pasado por otros partidos, muestra una repartija más. Es un Frankenstein político", afirmó a la salida de su mitin en Huacho.

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Además, la candidata fujimorista insistió en vincular a Juntos por el Perú con Antauro Humala. En esa línea, sostuvo que Sánchez forma parte de un "triunvirato" junto al expresidente Pedro Castillo y el líder etnocacerista.

"Creo que el hecho de que vaya a recibir los resultados en Barbadillo demuestra cuán hipotecado está Sánchez a Pedro Castillo y Antauro Humala. Esto es un triunvirato. Lo único que vemos es una mala imitación de Pedro Castillo", señaló.