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Partidos de la VNL 2026: programación, horarios y dónde ver la Liga de Naciones de Voleibol Femenino

Este martes 2 de junio empieza la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2026. Italia, Brasil, Estados Unidos y República Dominicana lucharán por el título.

Italia busca revalidar su título de campeón de la VNL
Italia busca revalidar su título de campeón de la VNL | Foto: La República
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Todo listo para el inicio de la octava edición de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino (VNL) 2026, que se disputará del 2 de junio al 26 de julio, con las 18 mejores selecciones del planeta. La Fase Preliminar se desarrollará en diversas sedes a lo largo de 3 semanas de intensa actividad, entre las que destacan Québec, Brasilia, Nankín, Ankara, Bangkok y Belgrado, para finalmente celebrar la Ronda Final por el título en Macao.

Italia —la campeona defensora— buscará revalidar su título, pero en esta competición también participarán otras potencias como Estados Unidos, Brasil o República Dominicana. Al concluir esta fase, los 7 mejores clasificados, junto al país anfitrión de la ronda decisiva, avanzarán a los cuartos de final bajo un formato de eliminación directa.

PUEDES VER: Partidos de hoy, lunes 1 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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Para los aficionados que no quieran perderse ningún detalle del certamen, la totalidad de los encuentros, tanto de la fase de grupos como de las etapas finales, se transmitirá en vivo y en directo a nivel internacional mediante VBTV (Volleyball TV), la plataforma oficial de streaming de Volleyball World. Este servicio digital ofrecerá cobertura en tiempo real de cada jornada y también dispondrá de retransmisiones bajo demanda, con lo que se convertirá en el espacio definitivo para seguir el trayecto hacia la corona de la VNL 2026.

Partidos de la VNL 2026: programación

Martes 2 de junio

  • 22:30 horas Bélgica vs Polonia

Miércoles 3 de junio

  • 02:00 Tailandia vs Serbia
  • 06:30 China vs República Checa
  • 10:00 Ucrania vs Estados Unidos
  • 11:00 República Dominicaa vs Turquía
  • 14:30 Italia vs Bulgaria
  • 15:30 Francia vs Japón
  • 18:00 Brasil vs Países Bajos
  • 19:00 Canadá vs Alemania

Jueves 4 de junio

  • 02:00 República Checa vs Polonia
  • 06:30 Turquía vs Países Bajos
  • 15:30 Ucrania vs Alemania
  • 19:00 Canadá vs Estados Unidos

Viernes 5 de junio

  • 02:00 Bélgica vs República Checa
  • 06:30 Serbia vs Polonia
  • 14:30 República Dominicana vs Bulgaria
  • 15:30 Ucrania vs Japón
  • 18:00 Países Bajos vs Italia
  • 19:00 Francia vs Estados Unidos

Sábado 6 de junio

  • 02:00 Tailandia vs Bélgica
  • 06:30 China vs Serbia
  • 09:00 Brasil vs Bulgaria
  • 13:30 Italia vs Turquía
  • 15:30 Canadá vs Francia
  • 19:00 Alemania vs Japón
  • 22:30 Tailandia vs República Checa

Domingo 7 de junio

  • 02:00 Bélgica vs Serbia
  • 06:00 China vs Polonia
  • 09:00 República Dominicana vs Países Bajos
  • 10:00 Ucrania vs Francia
  • 12:30 Brasil vs Italia
  • 13:30 Estados Unidos vs Alemania
  • 16:00 Bulgaria vs Turquía
  • 17:00 Canadá vs Japón
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