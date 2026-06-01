Partidos de la VNL 2026: programación, horarios y dónde ver la Liga de Naciones de Voleibol Femenino

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Todo listo para el inicio de la octava edición de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino (VNL) 2026, que se disputará del 2 de junio al 26 de julio, con las 18 mejores selecciones del planeta. La Fase Preliminar se desarrollará en diversas sedes a lo largo de 3 semanas de intensa actividad, entre las que destacan Québec, Brasilia, Nankín, Ankara, Bangkok y Belgrado, para finalmente celebrar la Ronda Final por el título en Macao.

Italia —la campeona defensora— buscará revalidar su título, pero en esta competición también participarán otras potencias como Estados Unidos, Brasil o República Dominicana. Al concluir esta fase, los 7 mejores clasificados, junto al país anfitrión de la ronda decisiva, avanzarán a los cuartos de final bajo un formato de eliminación directa.

Para los aficionados que no quieran perderse ningún detalle del certamen, la totalidad de los encuentros, tanto de la fase de grupos como de las etapas finales, se transmitirá en vivo y en directo a nivel internacional mediante VBTV (Volleyball TV), la plataforma oficial de streaming de Volleyball World. Este servicio digital ofrecerá cobertura en tiempo real de cada jornada y también dispondrá de retransmisiones bajo demanda, con lo que se convertirá en el espacio definitivo para seguir el trayecto hacia la corona de la VNL 2026.

Partidos de la VNL 2026: programación

Martes 2 de junio

22:30 horas Bélgica vs Polonia

Miércoles 3 de junio

02:00 Tailandia vs Serbia

06:30 China vs República Checa

10:00 Ucrania vs Estados Unidos

11:00 República Dominicaa vs Turquía

14:30 Italia vs Bulgaria

15:30 Francia vs Japón

18:00 Brasil vs Países Bajos

19:00 Canadá vs Alemania

Jueves 4 de junio

02:00 República Checa vs Polonia

06:30 Turquía vs Países Bajos

15:30 Ucrania vs Alemania

19:00 Canadá vs Estados Unidos

Viernes 5 de junio

02:00 Bélgica vs República Checa

06:30 Serbia vs Polonia

14:30 República Dominicana vs Bulgaria

15:30 Ucrania vs Japón

18:00 Países Bajos vs Italia

19:00 Francia vs Estados Unidos

Sábado 6 de junio

02:00 Tailandia vs Bélgica

06:30 China vs Serbia

09:00 Brasil vs Bulgaria

13:30 Italia vs Turquía

15:30 Canadá vs Francia

19:00 Alemania vs Japón

22:30 Tailandia vs República Checa

Domingo 7 de junio