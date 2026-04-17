Aixa Vigil será una de las protagonistas la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026. La ahora jugadora de la Universidad San Martín se pronunció sobre lo que significará enfrentarse a Alianza Lima ―club con el que logró el bicampeonato― en la definición por el título.

El conjunto santo buscará cobrarse la revancha de la final que perdieron ante las blanquiazules en la temporada 2023-24. La puntera de 24 años se ha convertido en una de las referentes del equipo y espera obtener un resultado positivo frente a su exequipo.

Aixa Vigil sobre jugar ante Alianza Lima en la final

Al ser consultada sobre si es especial medirse contra Alianza Lima en la final del campeonato, Vigil indicó que guarda buenos recuerdos de su exclub; sin embargo, remarcó que ya cerró esa etapa.

“Son sentimientos bonitos y raros al mismo tiempo. Alianza tiene un espacio importante en mi corazón, pero ya es un capítulo que cerré. Ahora me toca representar a otro equipo y voy a dar lo mejor de mí”, manifestó en el Instagram de Betsson Perú.

“Nos hemos preparado mucho toda la temporada. Es un equipo que está buscando el campeonato 4 años, siempre siendo protagonista. Van a ser 2 partidos difíciles, pero estamos preparadas para afrontarlos”, agregó sobre el objetivo de la escuadra dirigida por el brasileño Guilherme Schmitz.

¿Cuándo es la final Alianza Lima vs San Martín?

La primera final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín se disputará este domingo 19 de abril desde las 5.00 p. m. La revancha tendrá lugar el domingo 26. En caso la serie quede empatada, el extra game tendrá lugar el domingo 3 de mayo.