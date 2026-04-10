HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Los Ardiles en vivo: ¿Qué le dirías a los candidatos? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes dio a conocer su segunda camiseta alterna que podrá será usada para los partidos de Liga 1 y Copa Libertadores.

Universitario dio a conocer su segunda camiseta alterna del 2026. Foto: Universitario
Universitario dio a conocer su segunda camiseta alterna del 2026. Foto: Universitario

Tal como se había indicado hace algunos días, Universitario anunció este viernes su nueva camiseta alterna. Esta indumentaria viene a ser su tercera equipación para la temporada 2026. El modelo se diferencia a lo que venía mostrando la institución en los modelos de temporadas anteriores.

Universitario utilizó sus redes para mostrar la nueva ‘mica’. Según mencionan en el video promocional, el concepto ‘Más de 100 años que bailan a mi ritmo’ recoge que la camiseta refleja la energía de la tribuna y la identidad de un pueblo que vive el fútbol como una expresión propia.

PUEDES VER: DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

lr.pe

Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

El día de ayer, los cremas informaron a través de sus cuentas oficiales que anunciarían su segunda camiseta alterna este viernes 10 de abril. Justamente, hoy dieron a conocer el nuevo que usarán para los partidos del campeonato local y en la Copa Libertadores. La indumentaria se diferencia por ser de color negro y tener detalles de tono neón inspirados en la cultura chicha, tal como se muestra también en la fuente de las letras.

Los hinchas de Universitario ya pueden adquirirla. La tienda oficial de Marathon ya lanzó este nuevo modelo a través de su página web. El precio va desde los S/. 179.00 en la versión para niños hasta los S/. 299.00, en caso deseen llevar la indumentaria en la versión jugador.

PUEDES VER: Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

lr.pe

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

El próximo partido de la ‘U’ será ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. El duelo se desarrollará el próximo martes 14 de abril a las 9.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.

Notas relacionadas
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Partido Real Madrid vs Girona EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga de España

Partido Real Madrid vs Girona EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga de España

LEER MÁS
Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

LEER MÁS
Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

Partido Real Madrid vs Girona EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga de España

Josué Gutiérrez dice que Vladimir Cerrón podría ir a votar a las elecciones sin ser detenido

Deportes

Partido Real Madrid vs Girona EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga de España

Partidos de hoy, viernes 10 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Josué Gutiérrez dice que Vladimir Cerrón podría ir a votar a las elecciones sin ser detenido

Elecciones 2026: congresista Héctor Ventura es sancionado con S/55.000 por entregar machetes en Tumbes

Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025