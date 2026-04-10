Tal como se había indicado hace algunos días, Universitario anunció este viernes su nueva camiseta alterna. Esta indumentaria viene a ser su tercera equipación para la temporada 2026. El modelo se diferencia a lo que venía mostrando la institución en los modelos de temporadas anteriores.

Universitario utilizó sus redes para mostrar la nueva ‘mica’. Según mencionan en el video promocional, el concepto ‘Más de 100 años que bailan a mi ritmo’ recoge que la camiseta refleja la energía de la tribuna y la identidad de un pueblo que vive el fútbol como una expresión propia.

Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

El día de ayer, los cremas informaron a través de sus cuentas oficiales que anunciarían su segunda camiseta alterna este viernes 10 de abril. Justamente, hoy dieron a conocer el nuevo que usarán para los partidos del campeonato local y en la Copa Libertadores. La indumentaria se diferencia por ser de color negro y tener detalles de tono neón inspirados en la cultura chicha, tal como se muestra también en la fuente de las letras.

Los hinchas de Universitario ya pueden adquirirla. La tienda oficial de Marathon ya lanzó este nuevo modelo a través de su página web. El precio va desde los S/. 179.00 en la versión para niños hasta los S/. 299.00, en caso deseen llevar la indumentaria en la versión jugador.

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

El próximo partido de la ‘U’ será ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. El duelo se desarrollará el próximo martes 14 de abril a las 9.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.