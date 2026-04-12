Universitario - Coquimbo Unido: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
El Estadio Monumental será el escenario donde jugarán Universitario y Coquimbo Unido por la segunda jornada en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026.
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Universitario se prepara para afrontar su segundo partido por la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. El equipo crema recibirá a Coquimbo Unido el próximo martes 14 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana). La ‘U’ disputará este duelo en el estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito de Ate.
Los dirigidos por Javier Rabanal buscarán su primer triunfo en la presente edición del torneo internacional, ya que en la fecha pasada consiguieron un valioso empate jugando en Colombia ante Deportes Tolima. Por el lado de Coquimbo Unido, los chilenos igualaron 1-1 como locales ante Nacional de Uruguay.
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¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?
Este encuentro está programado para comenzar a las 9.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (15/04)
¿En qué canal ver Universitario vs Coquimbo Unido?
Puedes seguir este duelo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partidazo por fase de grupos de Copa Libertadores.
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Pronósticos para el Universitario vs Coquimbo Unido
Por su localía, las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario sobre Coquimbo Unido.
- Betsson: gana Universitario (2,08), empate (2,98), gana Coquimbo Unido (3,70)
- Betano: gana Universitario (2,07), empate (3,15), gana Coquimbo Unido (4,00)
- Bet365: gana Universitario (2,05), empate (3,40), gana Coquimbo Unido (3,70)
- 1XBet: gana Universitario (2,12), empate (3,23), gana Coquimbo Unido (3,83)
- Coolbet: gana Universitario (2,05), empate (3,15), gana Coquimbo Unido (4,05)
- Doradobet: gana Universitario (2,10), empate (3,14), gana Coquimbo Unido (4,00)