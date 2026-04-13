Marcelo Martins arremetió contra DT de Bolivia tras anotar doblete: "No fuimos al Mundial por culpa de Villegas"

Marcelo Martins volvió del retiro este año con la ilusión de ser convocado por la selección boliviana a los partidos del repechaje al Mundial 2026. A pesar de ello, el entrenador Óscar Villegas no lo consideró y eso habría generado un malestar en el experimentado delantero, más aun por no lograr el objetivo de clasificar al certamen mundialista. En la última jornada del fútbol boliviano, el ‘Matador’ anotó un doblete en la victoria de Oriente Petrolero y tuvo un fuerte mensaje hacia el actual técnico de ‘La Verde’.

Luego de ser escogido la figura del partido, el delantero aprovechó la oportunidad de dejarle un mensaje al DT boliviano, responsabilizándolo por no conseguir el ansiado pase al Mundial. “El resultado está ahí. Para mí, el resultado es lo que manda y no fuimos al Mundial por la culpa de Villegas”, mencionó Martins al finalizar el partido.

Marcelo Martins arremetió contra DT de Bolivia tras anotar doblete

El atacante mostró su enojo por no haber sido considerado por Óscar Villegas para los encuentros del repechaje, indicando que esperaba una oportunidad ya que hizo todo lo posible por volver del retiro para acompañar a su selección. “Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar, yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí”, mencionó el delantero.

De igual forma, Martins acusó al DT boliviano de faltarle el respeto y de haberlo menospreciado públicamente. "Yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro que las cosas se le cayeron a él por todo lo que habló en la previa, habló mal de mi, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección, él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo adentro de la cancha", expresó.

¿En qué equipos jugó Marcelo Martins?

El delantero boliviano ha formado parte de distintos equipos, sobre todo jugando en clubes fuera de su país.