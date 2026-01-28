Pedro Aquino fue uno de los jugadores involucrados en el episodio de indisciplina cometido por Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Sin embargo, el volante no fue separado del plantel, pues, a pesar de haber estado junto a Eryc Castillo en la habitación donde ocurrió los actos indisciplinarios, Aquino no tuvo participación alguna en lo que se acusa a sus compañeros. De acuerdo con la información, la periodista Ana Lucía Rodríguez informó que desde Alianza señalan que 'La Roca' no habría cometido un acto de indisciplina, por ello no será sancionado.

“Me dicen en Alianza Lima que no habría indisciplina de Pedro Aquino. Hoy van a esperar el descargo de Sergio Peña”, explicó la periodista en el programa L1 Max. Paralelamente, vía redes sociales, el jugador compartió un mensaje junto a su esposa en medio de la crisis que vive la institución por este caso.

Pedro Aquino reaparece en redes sociales junto a su esposa

Pedro Aquino junto a su esposa Katherine Fernández. Foto: Instagram

Tras conocerse que Katherine Fernández, esposa del futbolista, tomó las medidas correspondientes tras la difusión del caso, en su cuenta de Instagram limitó los comentarios y eliminó todas las fotografías que mantenía junto al padre de sus hijas. A pesar de esto, la “Roca” publicó una foto junto a ella colocando: “Más unidos que nunca”, acompañada de un corazón.

Con esto, el jugador de 30 años zanja los rumores sobre posibles problemas en su relación tras verse involucrado junto a sus compañeros de equipo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo se medirán este viernes 30 de enero en el arranque de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo desde las 12.00 p. m. (hora peruana).