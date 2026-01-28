HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Fútbol Peruano

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

La 'Roca' reapareció en redes sociales junto a su esposa Katherine Fernández, luego de que se conociera que borró fotografías que mantenía con el jugador blanquiazul.

Pedro Aquino reapareció vía redes sociales junto a su esposa. Foto: Instagram
Pedro Aquino reapareció vía redes sociales junto a su esposa. Foto: Instagram

Pedro Aquino fue uno de los jugadores involucrados en el episodio de indisciplina cometido por Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Sin embargo, el volante no fue separado del plantel, pues, a pesar de haber estado junto a Eryc Castillo en la habitación donde ocurrió los actos indisciplinarios, Aquino no tuvo participación alguna en lo que se acusa a sus compañeros. De acuerdo con la información, la periodista Ana Lucía Rodríguez informó que desde Alianza señalan que 'La Roca' no habría cometido un acto de indisciplina, por ello no será sancionado.

Me dicen en Alianza Lima que no habría indisciplina de Pedro Aquino. Hoy van a esperar el descargo de Sergio Peña”, explicó la periodista en el programa L1 Max. Paralelamente, vía redes sociales, el jugador compartió un mensaje junto a su esposa en medio de la crisis que vive la institución por este caso.

Pedro Aquino reaparece en redes sociales junto a su esposa

Pedro Aquino junto a su esposa Katherine Fernández. Foto: Instagram

Pedro Aquino junto a su esposa Katherine Fernández. Foto: Instagram

Tras conocerse que Katherine Fernández, esposa del futbolista, tomó las medidas correspondientes tras la difusión del caso, en su cuenta de Instagram limitó los comentarios y eliminó todas las fotografías que mantenía junto al padre de sus hijas. A pesar de esto, la “Roca” publicó una foto junto a ella colocando: “Más unidos que nunca”, acompañada de un corazón.

Con esto, el jugador de 30 años zanja los rumores sobre posibles problemas en su relación tras verse involucrado junto a sus compañeros de equipo.

PUEDES VER: Hernán Barcos reveló a qué futbolista de Sporting Cristal se jalaría a FC Cajamarca: "Es un jugador excepcional"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo se medirán este viernes 30 de enero en el arranque de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo desde las 12.00 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

LEER MÁS
Arturo Vidal dedica emotiva despedida a Esteban Pavez ante su inminente fichaje por Alianza Lima: "Me duele escribir esto"

Arturo Vidal dedica emotiva despedida a Esteban Pavez ante su inminente fichaje por Alianza Lima: "Me duele escribir esto"

LEER MÁS
Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Fútbol Peruano

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025