Alianza Lima - ADT Tarma: fecha, hora y canal par ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luego de caer en el clásico ante Universitario de Deportes y perder la punta de la Liga 1, Alianza Lima tendrá la dura misión de visitar a ADT de Tarma por la décima jornada del Torneo Apertura 2026.

El equipo comandado por Pablo Guede necesita una victoria para no perderse el rastro a Los Chankas, equipo que se ubica en los más alto de la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Alianza Lima - ADT Tarma?

El partido entre Alianza Lima y ADT Tarma, correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2026, se jugará el próximo martes 14 de abril.

¿A qué hora juega Alianza Lima - ADT Tarma?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima versus ADT Tarma arrancará a las 3.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.15 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima - ADT Tarma?

El canal de TV para ver el Alianza Lima -ADT será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar y Best Cable.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima - ADT?

La plataforma L1 Play será la encargada de transmitir el Alianza Lima versus ADT por internet. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs ADT?

El escenario para este compromiso entre Alianza Lima y ADT será el Estadio Unión de Tarma (Junín), recinto que tiene capacidad para albergar a cerca de 9.000 espectadores.