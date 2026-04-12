Liverpool vs PSG: día, hora y canal de TV del partido de vuelta por cuartos de final de la Champions League
Los cuartos de final en la Champions League culminan esta semana con los partidos de vuelta. Uno de los enfrentamientos más llamativos será el que disputen Liverpool vs PSG.
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Los cuartos de final en la Champions League finalizan esta semana con grandes enfrentamientos. Uno de ellos, será el duelo que tendrán Liverpool ante PSG, el cual se jugará en Anfield. Los franceses mantienen la ventaja tras ganar el partido de ida por 2-0 jugando de locales.
Esta llave es una de las más atractivas de esta fase en el torneo internacional. Ambas escuadras ya saben lo que es ganar esta competencia, por lo tanto, se espera un gran duelo entre dos potencias del fútbol europeo.
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¿Cuándo juega Liverpool vs PSG por Champions League?
El partido de revancha entre Liverpool vs PSG tendrá lugar el martes 14 de abril en Anfield.
¿A qué hora juega Liverpool vs PSG?
En territorio peruano, el compromiso entre Liverpool y PSG por la Champions League 2025-2026 empezará a las 2.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.
- México: 1.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
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¿Dónde ver Liverpool vs PSG?
Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.
Partidos de vuelta por los cuartos de final de Champions League
Partidos como Atlético de Madrid ante Barcelona y Liverpool vs PSG son los cruces más parejos de esta fase.
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